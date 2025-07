Grêmio x São José: veja os gols e os melhores momentos da decisão da Recopa Gaúcha

Amuzu fez o segundo gol do Tricolor.

O Grêmio venceu o São José por 2 a 0 na noite desta terça-feira (8), na Arena, pela decisão da Recopa Gaúcha . O nome do jogo foi Alysson , que abriu o placar e deu uma assistência.

Quem marcou o segundo gol foi Amuzu . Ao final do primeiro tempo, Cristaldo teve a chance de ampliar em um pênalti marcado por falta em Arezo, mas o goleiro Fábio Rampi espalmou a batida do meia tricolor.

Foi o primeiro jogo oficial da equipe comandada por Mano Menezes depois da parada para o Mundial de Clubes. O próximo compromisso do Grêmio será no domingo (13), contra o Cruzeiro, na retomada do Brasileirão.