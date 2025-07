Grêmio x São José: onde assistir, horário e escalações pela Recopa Gaúcha

Grêmio x São José: tudo sobre o jogo da Recopa Gaúcha 2025. Arte GZH

O confronto entre Grêmio x São José, pela Recopa Gaúcha 2025, ocorre na terça-feira (8), às 19h30min. A partida será na Arena, em Porto Alegre, e terá cobertura completa da Jornada Digital da Gaúcha.

O duelo promove o encontro entre o campeões do Gauchão 2024 — o Tricolor — e da Copa FGF do ano passado — o Zeca. O time gremista é o maior campeão da taça, com quatro conquistas (2019, 2021, 2022 e 2023). Já o clube da zona norte de Porto Alegre venceu o título em 2018, ao vencer o Novo Hamburgo.

Escalações para Grêmio x São José

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Pedro), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti, Cristaldo (Monsalve); Alysson (Aravena), Amuzu e Braithwaite (Arezo). Técnico: Mano Menezes.

São José: Fábio Rampi; Daniel, Marcão, Dumas e Jhonata Varela; Venício, Douglas, Tiago Pedra, Angelo e Nonato; Kayan. Técnico: Sandro Resende.

Arbitragem para Grêmio x São José

Lucas Guimaraes Rechatiko Horn, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Michael Stanislau. VAR: Jean Pierre Goncalves Lima.

Onde assistir a Grêmio x São José

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 18h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio x São José

Grêmio

O Tricolor não entra em campo desde 12 de junho, no empate com o Corinthians, pela 12º rodada do Brasileirão. Foram 10 dias de folga para o elenco gremista na parada para o Mundial de Clubes. Para além do título, o duelo vale ao Grêmio como um importante teste para a segunda metade da temporada.

São José

Diferentemente do Grêmio, o São José não teve pausa em junho. No momento, o Zeca ocupa a terceira colocação do Grupo 8 da Série D, encaminhando acesso ao mata-mata da competição. Neste sábado (5), enfrenta o Guarany de Bagé, no Passo D'Areia.

Ingressos para Grêmio x São José

A venda de ingressos começou na sexta-feira (4), para sócios gremistas. A partir de sábado (8), às 14h, o público geral poderá realizar a compra pelo site arenapoa.com.br.