Grêmio e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (28), às 20h30min, pela 14ª rodada do BrasIleirão 2025. O jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de derrota para o Palmeiras no fim de semana. Já o Fortaleza venceu o Bragantino.

Escalações confirmadas para Grêmio x Fortaleza

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti, Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

Fortaleza: Magrão; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Prior; Herrera, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva

Arbitragem para Grêmio x Fortaleza

Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO). VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Onde assistir a Grêmio x Fortaleza

GZH acompanha o jogo em tempo real

Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play )

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h

O Gaúcha Sports Bar exibe a partida

O Premiere anuncia a transmissão

Como chegam Grêmio e Fortaleza

Grêmio

O Grêmio está há cinco jogos sem vencer. São três derrotas e dois empates. A última vitória foi diante do São José, pela Recopa Gaúcha. Com a sequência o time do técnico Mano Menezes foi eliminado da Copa Sul-Americana e voltou a se aproximar da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 14ª colocação e está a dois pontos do Z-4.

Fortaleza

A vitória sobre o Bragantino encerrou uma sequência de 10 partidas sem vitória do Fortaleza. O técnico português Renato Paiva inicia o seu trabalho. São dois jogos sob o seu comando, com uma vitória e um empate. O time cearense ocupa a 18ª colocação, com 14 pontos.

Ingressos para Grêmio x Fortaleza

Tabela de preços dos ingressos para Grêmio x Fortaleza. Arena / Divulgação

