Grêmio x Cuiabá: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão sub-20

Grêmio e Cuiabá fazem confronto direto contra o rebaixamento. Arte GZH

O confronto entre Grêmio e Cuiabá, válido pela 18ª rodada do Brasileirão sub-20, será às 15h desta quarta-feira (16). A partida ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O jogo é crucial para as duas equipes na luta para se afastar do Z-3. O Grêmio é o 15º colocado, com 17 pontos. Já o Cuiabá tem 15 pontos, sendo o primeiro time na zona de rebaixamento.

Entre eles estão Bahia, 16 pontos, e Inter, com os mesmos 15 pontos dos mato-grossenses, mas melhor colocado pelo critério de desempate.

Escalações para Grêmio x Cuiabá

Grêmio: João Victor; Dahora, Nathan Borges, João Lima e Pedro Gabriel; Jean, Zortéa e Adrielson; Gabriel Mec, Jardiel e Araújo. Técnico: Fabiano Daitx.

Cuiabá: Pedro Henrique; Hernandes, Luis, Cauã e Martins; Eduardo, Índio e David; Jadson, Nathan e Gabriel. Técnico: Ricardo Resende.

Arbitragem para Grêmio x Cuiabá

Erico Andrade de Carvalho auxiliado por Mateus Oliverio Rocha e Artur Avelino Birck Preissler (trio gaúcho).

Onde assistir à Grêmio x Cuiabá

O canal do Grêmio no YouTube anuncia a transmissão da partida.

Ingressos para Grêmio x Cuiabá

A entrada no CT Hélio Dourado é gratuita.

Regulamento do Brasileirão sub-20

O campeonato segue em turno único, com todos os 20 clubes se enfrentando na primeira fase. Os oito melhores avançam. Os três piores serão rebaixados.

Quartas e semis terão jogo único, enquanto a final contará com partidas de ida e volta.

De 2006 a 2014, a competição foi organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Desde 2015, contudo, quem comanda é a CBF. O Cruzeiro, com quatro títulos, é o maior campeão.