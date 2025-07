Grêmio vence São José e é pentacampeão da Recopa Gaúcha

Grêmio conquistou a Recopa pela quinta vez. Duda Fortes / Agencia RBS

Quase em ritmo de treino, ainda com alguns testes em campo, o Grêmio bateu o São José e conquistou a Recopa Gaúcha pela quinta vez. O resultado, no entanto, não foi o mais importante da noite.

A principal notícia da partida foi a grande atuação de Alysson Edward, autor de um golaço e de uma bela assistência para Amuzu, na vitória por 2 a 0 na Arena.

Ainda não foi a versão do Grêmio idealizada por Mano Menezes. Depois de 15 dias de treinos no CT Luiz Carvalho, Kannemann, Marlon, Cuéllar, Villasanti e Braithwaite ficaram fora da partida por questões físicas. O zagueiro relatou sintomas gripais antes do aquecimento e também acabou preservado. Jemerson, Lucas Esteves, Dodi, Alex Santana e Arezo foram os escolhidos como substitutos.

Mesmo sem a força máxima do time, o Grêmio foi soberano sobre o São José desde o início da partida. Demorou apenas 45 segundos até um cruzamento de Cristaldo encontrar Arezo na área. Desequilibrado pela marcação de um defensor, o uruguaio chutou por cima do gol.

Logo na sequência, Amuzu recebeu de Dodi apos uma saída de bola ensaida desde Tiago Volpi. A finalização rendeu aplausos da torcida, aos 13 minutos. O gol não demorou muito para sair. Em outra jogada ensaiada, Dodi recebeu de Lucas Esteves na cobrança de escanteio. O lançamento encontrou Alysson Edward na área, aos 15 minutos. A finalização não deu chances para Fabio fazer a defesa. O primeiro gol da nova promessa gremista como jogador profissional.

O talento do ponta brilhou novamente. Do campo de defesa ao ataque, Alysson avançou com a bola nos pés. O cruzamento terminou na finalização para o gol de Amuzu, aos 21, e festa dos jogadores: 2 a 0.

Arezo perdeu logo na sequência uma boa oportunidade. Amuzu cruzou para o centroavante, mas a finalização saiu sem direção. O único momento de perigo do adversário aconteceu em falha do sistema defensivo gremista. O São José também teve ótima oportunidade. Volpi tentou socar a bola após cobrança de escanteio. Giovani Gomez perdeu de dentro da área.

Aos 41, após combinação entre Cristaldo e Arezo, o Grêmio teve um pênalti assinalado a seu favor. O uruguaio foi derrubado. Cristaldo cobrou a penalidade com força, mas Fabio fez boa defesa.

Segundo tempo

Sem mudanças para o segundo tempo, o Grêmio iniciou a metade final da partida de forma morna. O São José aproveitou a desatenção da defesa e quase descontou. Venicio recebeu na área. O chute do adversário gremista foi defendido por Volpi e Daniel desperdiçou o rebote.

Aos 14 minutos, Mano fez as primeiras trocas no Grêmio. Mandou Igor Serrote e Monsalve para o jogo. Gustavo Martins e Cristaldo saíram. A mexida quase resultou em gol imediato. O colombiano encontrou ótimo passe para Arezo, que chutou em cima de Fabio e perdeu outra chance.

André Henrique e Pavon entraram nos lugares de Amuzu e Alysson aos 26 minutos. Uma tentativa de cruzamento de Daniel acertou Wagner Leonardo e deu um susto em Volpi. A bola passou ao lado do gol gremista.

A última participação de Arezo antes de dar lugar a Edenilson, aos 34 minutos, foi puxar um contra-ataque. Pavon chutou em cima de um defensor do São José e perdeu a chance.

Nos minutos finais, Monsalve acionou Lucas Esteves e recebeu de volta na área. O meia perdeu a bola e André Henrique finalizou de carrinho. Fabio fez outra grande intervenção.

Com a vitória no último teste para o segundo semestre, o Grêmio se prepara para um dos principais desafios que encontrará pela frente. No próximo domingo, no Mineirão, o Tricolor enfrentará o Cruzeiro. Um adversário de mesmo porte para saber se a evolução demonstrada contra o São José se sustenta contra rivais com objetivos parecidos com os gremistas.

Recopa Gaúcha — 8/7/2025

Grêmio (2)

Tiago Volpi; Gustavo Martins (Igor Serrote, 14'/2ºT), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Alex Santana, Alysson (Pavon, 26'/2ºT), Cristaldo (Monsalve, 14'/2ºT) e Amuzu (André Henrique, 26'/2ºT); Arezo (Edenilson, 34'/2ºT). Técnico: Mano Menezes

São José (0)

Fábio Rampi; Marcão, Dumas e Jadson; Daniel, Jhonata Varela (Evaristo, 38'/2ºT), Venicio (Estêvão, 27'/2ºT) Nonato (Kayan, INT) e Lailson (Ângelo, 19'/2ºT); Renê e Giovane Gomez (Douglas, 19'/2ºT). Técnico: Sandro Resende

GOLS: Alysson, aos 15, e Amuzu, aos 21 min do 1º tempo

CARTÕES AMARELOS: Gustavo Martins, Alysson (G); Ângelo (S)

ARBITRAGEM: Lucas Horn, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Michael Stanislau. VAR: Jean Pierre Goncalves Lima

PÚBLICO: 11.806 (11.590 pagantes)

RENDA: R$ 500.660,00

LOCAL: Arena

Próximo jogo

Domingo, 13/7 — 20h30min

Cruzeiro x Grêmio

Estádio Mineirão — Brasileirão (13ª rodada)