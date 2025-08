Grêmio vence o Fortaleza pelo Brasileirão com dois gols de pênalti de Braithwaite

Dinamarquês garantiu a vitória tricolor na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio encerrou a sequência sem vencer. No último compromisso de julho, na noite desta terça-feira (29), mesmo sem apresentar um futebol vistoso, o Tricolor venceu o Fortaleza por 2 a 1 em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão.

Braithwaite, duas vezes de pênalti, marcou os gols gremistas da noite. Deyverson descontou. Além de aliviar a pressão sobre Mano Menezes, o resultado também dá fôlego na tabela. O time chega a 20 pontos, cinco de vantagem para o Z-4.

Para encerrar a sequência de cinco jogos sem vitória, Mano apostou em mudanças para tentar deixar o time mais competitivo. Uma reorganização mais focada na redistribuição dos jogadores em campo do que na troca de nomes na escalação.

Gustavo Martins entrou na lateral, Villasanti voltou ao time e Alysson foi atacante ao lado de Braithwaite, com Cristian Olivera aberto pela direita e Riquelme no lado esquerdo.

Tricolor abre vantagem cedo

As mexidas táticas deram boa resposta em parte do primeiro tempo. Melhor desde o início da partida, o Grêmio ganhou uma ajuda de Magrão para abrir o placar.

Cristian Olivera apareceu sozinho nas costas da defesa dos adversários após lançamento de Braithwaite. Ao entrar na área, o uruguaio foi atingido pelo goleiro do Fortaleza e o árbitro assinalou o pênalti. Braithwaite cobrou forte, no meio, e abriu o placar na Arena aos 11 minutos.

Três minutos depois, mais um escapada do Grêmio acabou em pênalti. Alysson foi lançado por Marlon e driblou Magrão. O goleiro do Fortaleza derrubou o jovem gremista. Braithwaite bateu com estilo, sem chances de defesa, para ampliar o placar em Porto Alegre.

O 3 a 0 quase saiu em cruzamento na área. Alysson tentou finalizar e tirou a bola da cabeça de Braithwaite. Depois de ficar perto de garantir uma vantagem de três gols, o Tricolor abriu mão de jogar e viu o adversário tomar conta das ações em campo.

Depois de não aproveitar sua oportunidade, o Grêmio vazou. O Fortaleza começou a jogada contra o lado direito defensivo gremista. Breno Lopes ganhou de Gustavo Martins e cruzou.

Marlon perdeu para Herrera, que cabeceou. A bola bateu na trave antes de voltar para o pé de Deyverson, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes aos 23 minutos.

Leia Mais A análise dos pênaltis marcados para o Grêmio contra o Fortaleza; veja vídeo

Pouco depois, Breno Lopes teve a chance de empatar, mas parou em grande defesa de Tiago Volpi. O atacante foi lançado, ganhou da marcação gremista na velocidade e teve a finalização defendida pelo goleiro gremista.

O time visitante passou a trocar a bola com autoridade no campo de ataque, mas sem conseguir oportunidades de finalizar com perigo.

Antes do apito indicar o final do primeiro tempo, o Grêmio quase teve outra chance em contra-ataque. Riquelme encontrou Cristian Olivera, mas o cruzamento para Braithwaite foi interceptado dentro da área.

Resistência no final

Sem trocas de jogadores na volta para o segundo tempo, o Grêmio teve uma mudança tática. Mano reorganizou o time novamente no 4-2-3-1. Alysson na direita, Riquelme centralizado e Kike pela esquerda.

Uma investida do Fortaleza trouxe um problema a mais para o Grêmio. Gustavo Martins tentou marcar Breno Lopes, mas sentiu lesão muscular e pediu a troca. Camilo entrou no lugar do defensor.

Pouco depois, Herrera recebeu na área, driblou Marlon, mas a marcação gremista pressionou bem e evitou a finalização.

Ouça a narração dos gols do Grêmio na voz de Luciano Périco

A resposta do Grêmio saiu de cruzamento de Cristian Olivera. Braithwaite cabeceou no canto esquerdo e Magrão fez a defesa. Mano fez sua segunda modificação aos 20 minutos. Cansado, Riquelme deu lugar a Pavon.

O Fortaleza pressionava. Em cruzamento, Breno Lopes encontrou Deyverson completamente livre. Volpi defendeu a finalização e Prior perdeu a chance de empatar no rebote. Preocupado em segurar a vantagem nos minutos finais, Mano sacou Alysson e colocou Edenilson para proteger o meio-campo.

Aos 44, em cobrança de falta na entrada da área, Volpi fez a defesa que garantiu a vitória. O goleiro buscou quase no ângulo a finalização de Ávila.

Veja os melhores momentos de Grêmio x Fortaleza

Nos acréscimo, Villasanti disparou pelo lado esquerdo. O passe do volante encontrou Edenilson, mas Magrão fez grande defesa e evitou o terceiro gol gremista da noite.

No último minuto dos acréscimos, Pavon recuperou a bola no campo de defesa e acertou um belo lançamento para Cristian Olivera. A finalização do uruguaio passou ao lado do gol de Magrão.

Assim, a vitória voltou a aparecer na Arena depois de algumas semanas de decepção para o torcedor. Agora o próximo compromisso será de reencontros. No Maracanã, na noite deste sábado (2), Renato Portaluppi e o Fluminense esperam o Grêmio pelo Brasileirão.

Confira a íntegra da coletiva de imprensa de Mano Menezes

Brasileirão — 14ª rodada — 29/7/2025

Grêmio (2)

Tiago Volpi; Gustavo Martins (Camilo, 8'/2ºT), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti, Alysson (Edenilson, 36'/2ºT), Riquelme (Pavon, 19'/2ºT) e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Fortaleza (1)

Magrão; Mancuso (Emmanuel Martínez, 39'/2ºT), Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa, 16'/2ºT); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior (Yago Pikachu, 30'/2ºT); Breno Lopes, Herrera (Lucero, 16'/2ºT) e Deyverson (Adam Bareiro, 39'/2ºT). Técnico: Renato Paiva.

GOLS: Braithwaite (G), aos 11min e 16min do 1º tempo, e Deyverson (F), aos 24min do 1º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Alysson, Cristian Olivera e Marlon (G) ; Magrão, Bruno Pacheco, Breno Lopes, Deyverson, Lucca Prior, Marinho (F).

ARBITRAGEM: Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO). VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).

PÚBLICO: 18.695 (18.495 pagantes)

RENDA: R$ 802.906,00

LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Sábado, 2/8 — 21h

Fluminense x Grêmio

Maracanã — Brasileirão (18ª rodada)