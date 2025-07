Grêmio vence Juventude e abre vantagem na final do Gauchão sub-17

O gol da partida foi marcada por Harlley, camisa 9 gremista. Angelo Pieretti / Grêmio / Divulgação

O Grêmio saiu em vantagem na final do Gauchão sub-17. Na tarde deste sábado (5), o Tricolor bateu o Juventude por 1 a 0, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, pelo jogo de ida da decisão do Estadual.

O gol da partida foi marcado por Harlley, camisa 9 gremista, no primeiro ataque da etapa final. Depois de um bate e rebate, a bola sobrou para o centroavante, que foi oportunista e estufou as redes quando o cronômetro marcava um minuto do segundo tempo.

O placar mínimo resume um jogo equilibrado, em sua maioria, mas que teve leve superioridade do Tricolor. O Juventude insistiu e teve boas oportunidades para empatar, mas não conseguiu aproveitar.

Expulsão no fim

No fim, o time da Serra ainda ficou com um a menos. Aos 41 do segundo tempo, Ícaro fez falta em João Borne, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Jogo da volta

A grande decisão do Gauchão sub-17 será no próximo sábado (12), às 15h, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Jogando sob seus domínios, o Juventude precisa reverter o placar - se vencer por apenas um gol de diferença, o título será definido nos pênaltis. Com a vantagem, o Grêmio joga por um empate.

Produção: Leo Bender