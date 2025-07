Grêmio vê média de gols sofridos aumentar após a retomada

Grêmio vai precisar reverter derrota por 2 a 0 para seguir na Sul-Americana. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O desempenho do sistema defensivo voltou a gerar alerta no Grêmio após a pausa para o Mundial de Clubes. Com a derrota para o Alianza Lima, pela Sul-Americana, o time chegou a marca de seis gols sofridos em dois jogos. No aspecto geral, em três jogos, a média está em dois gols por partida.

Apesar da defesa ter sido vazada no Peru, o técnico Mano Menezes viu pontos positivos na postura defensiva, pontuando erros quando o time foi atacado pelos lados do campo.

— Eu acho que tirando o nosso lado direito defensivo, de um modo geral, a gente teve uma boa postura defensiva. Tanto que a equipe foi atacada e proporcionou um enfrentamento, eu acho, bem forte em termos defensivos. No nosso miolo de zaga, marcamos um cara difícil de marcar, vocês sabem disso. E praticamente ele não tocou na bola em termos de conclusão. Então esse miolo esteve bem, eles forçaram bastante pelos lados, às vezes escapou um pouquinho, esse enfrentamento mais forte do lado escapou, escapou dos dois lados — apontou o treinador em entrevista coletiva.

Um pouco antes da parada, o time chegou a ter uma sequência de quatro jogos sem sofrer gols, diante de CSA, Bahia, Sportivo Luqueño e Juventude, e voltou a ser vazado contra o Corinthians, no empate 1 a 1, na Arena.

No recorte desde que assumiu o comando do clube, o Grêmio sofreu 17 gols em 16 confrontos.

Na derrota no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, uma estatística chamou a atenção: o número de 23 finalizações sofridas foi o maior em toda a temporada. Antes disso, o jogo no qual um adversário mais havia finalizado contra o Grêmio tinha sido o Atlético-MG, na primeira rodada do Brasileirão. Naquela partida vencida pelo Tricolor por 2 a 1 com grande atuação de Volpi na Arena, o Galo finalizou 22 vezes contra o gol gremista.

O cenário liga o alerta para a próxima rodada, diante do Vasco, pelo Brasileirão. Com pouco tempo para treinamento, a equipe já voltará a campo no sábado (19), às 17h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro.

