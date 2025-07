Grêmio vai virar SAF? O que pensam os pré-candidatos à presidência sobre o tema

Candidatos responderam sobre planos de adoção ou não de modelo de SAF. Renan Mattos / Agencia RBS

Após as entrevistas com Paulo Caleffi, Sérgio Canozzi, Gladimir Chiele, Denis Abrahão e Marcelo Marques, GZH apresenta um comparativo das propostas apresentadas pelos pré-candidatos à presidência do Grêmio.

O tema SAF (Sociedade Anônima do Futebol) foi um dos mais controversos das entrevistas ao Grupo RBS. Dos cinco, Canozzi é completamente favorável ao modelo, enquanto Marcelo rechaça a possibilidade. Os demais fazem ressalvas, mas não afastam totalmente a hipótese.

O que disseram os pré-candidatos:

Paulo Caleffi

"A questão da SAF é pouco explorada. O que me gera desconforto é que, quando migramos para esse modelo, há um motivo que é recuperação judicial, um processo que evita a falência de uma empresa. Apenas chuta para frente a dívida. Tu buscas a SAF quando não tem mais condições. Só que a dívida fica vinculada ao clube associativo".

Sérgio Canozzi

"Sou favorável à SAF. E vou dar o exemplo do Fortaleza. Quem é o dono da SAF é o Fortaleza, é o clube. E por que a SAF é importante? Porque ele criou uma série de mecanismos de investimentos parados para entrar no Fortaleza. A SAF que eu defendo é a mesma, não é a do Textor (John) no Botafogo. Eu acho que é uma questão de convencimento (no Conselho Deliberativo)".

Gladimir Chiele

"O entendimento muito simplificado de uma SAF é pegar uma associação sem fins lucrativos como o Grêmio e transformar ela numa SAF. Não é isso. A transformação do Grêmio numa SAF envolveria transferir patrimônio, transferir tudo aquilo que ia acontecer lá em 2012. Transferir o time, transferir tudo".

Denis Abrahão

"Se eu sou a favor de SAF? Eu não gostaria de entregar o Grêmio para ninguém. O Grêmio eventualmente pode ser SAF, mas não assim vendendo 90% todo o controle acionário. Existem outros modelos que estão sendo estudados: holding financeira, fundo de investimento, investidores individuais..."

Marcelo Marques

"Eu sou contra SAF. As maiores torcidas do país, não por acaso, são os clubes que mais arrecadam. O Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo. (Não precisamos) do dinheiro de SAF. (Temos como buscar dinheiro novo), que pode vir da melhor gestão da base, da compra da gestão da Arena, da ampliação da torcida".

