Grêmio terá DM esvaziado antes da retomada do Brasileirão 

Edenilson participa dos treinos com bola no CT Luiz Carvalho.

O Grêmio está vendo seu departamento médico esvaziar. Após contar com muitos jogadores fora de combate ao mesmo tempo, o técnico Mano Menezes começa a ganhar mais opções para o primeiro compromisso oficial antes da retomada do Brasileirão. Apenas Rodrigo Ely e João Pedro não ficarão à disposição para o jogo contra o São José.

Até o dia 8 de julho, data do confronto válido pela decisão da Recopa Gaúcha, Mano Menezes deverá contar com João Lucas e Aravena. O lateral-direito ainda não está liberado para os trabalhos com bola. Ele se recupera de uma lesão muscular Grau 2 sofrida no dia 15 de maio. O atleta ainda realiza tratamento.

Já Aravena sofreu uma lesão muscular durante o último período de data Fifa. Ele chegou a ser dispensado antes mesmo do segundo compromisso da seleção chilena nas Eliminatórias. O atacante está no processo final de recuperação.

Quem já vem participando normalmente dos treinamentos de intertemporada são Igor Serrote, Edenilson e Monsalve. Serrote atua com uma proteção no punho esquerdo. O lateral sofreu uma fratura na metade do mês de maio. Já os meio-campistas estão recuperados de lesões musculares.

Edenilson não atua desde a vitória sobre o Santos, dia 4 de maio, pela sétima rodada do Brasileirão. O colombiano Monsalve sofreu lesão muscular na partida contra o CSA, pela Copa do Brasil, no dia 20 de maio.

Com isso, para o jogo contra o São José, os únicos dois jogadores ainda fora de combate serão Rodrigo Ely e João Pedro. O zagueiro precisou passar por um novo procedimento no joelho. A segunda cirurgia ocorreu no mês de junho. Ele se recupera de uma ruptura de ligamento cruzado. Seu retorno aos gramados só deve ocorrer em 2026.

João Pedro sofreu uma fratura no maléolo medial do tornozelo esquerdo. A lesão ocorreu no final do mês de maio, na partida contra o Bahia, pelo Brasileirão. Mesmo sem um prazo estipulado pelo departamento médico do Grêmio, seu retorno deverá ocorrer em até quatro meses.

Quem também estará à disposição para o primeiro compromisso antes da retomada do Brasileirão é Cuéllar. O colombiano vem trabalhando sem restrições no CT Luiz Carvalho. Ele deverá, inclusive, ser relacionado para o compromisso válido pela Recopa.

Situação dos jogadores:

Rodrigo Ely - lesão ligamentar no joelho. Só deve voltar em 2026.

- lesão ligamentar no joelho. Só deve voltar em 2026. João Pedro - fratura no tornozelo. Até quatro meses de afastamento.

- fratura no tornozelo. Até quatro meses de afastamento. Igor Serrote - fratura no punho. liberado para os treinos com bola

- fratura no punho. liberado para os treinos com bola Edenilson - lesão muscular grau 1 na coxa direita. liberado para os treinos com bola.

- lesão muscular grau 1 na coxa direita. liberado para os treinos com bola. Monsalve - lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. Liberado para os treinos com bola.

- lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. Liberado para os treinos com bola. Aravena - lesão muscular. fase final de recuperação

- lesão muscular. fase final de recuperação João Lucas - lesão muscular grau 2 - segue tratamento.

- lesão muscular grau 2 - segue tratamento. Cuéllar - liberado para os treinos com bola.