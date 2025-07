Grêmio treina em Belo Horizonte antes de viagem ao Peru

Jogadores fizeram atividades de recuperação física. Cristiano Oliveski / Grêmio / Divulgação

O técnico Mano Menezes iniciou na manhã desta segunda-feira (14) a preparação do Grêmio para o compromisso contra o Alianza Lima-PER, pela Sul-Americana, na quarta-feira (16). O treinador promete realizar mudanças na equipe após a goleada para o Cruzeiro.

A atividade foi realizada na Cidade do Galo, Centro de Treinamentos do Atlético-MG, em Belo Horizonte. A equipe permaneceu na capital mineira após a partida pelo Brasileirão e de lá segue direto para o Peru.

Os jogadores que atuaram em boa parte do jogo da noite de domingo (13), na goleada de 4 a 1 para os mineiros, fizeram uma atividade de recuperação física. O restante do elenco participou de um treino com bola.

Alterações na escalação

Para o jogo de quarta-feira, pela Sul-Americana, Mano Menezes já adiantou que vai realizar alterações na escalação do Grêmio. Dodi e Marlon, desfalques no final de semana, voltam ao time. Kannemann será reavaliado. Já Arezo e Cristaldo podem perder seus lugares no time titular.

— Vamos saber escolher bem e ter uma postura diferente, de equipe que sabe enfrentar esse grau de dificuldade, de ambiente, de intensidade de jogo, de volume. Acho que a gente hoje (contra o Cruzeiro) não competiu como poderíamos ter competido, como equipe. Podemos fazer melhor e vamos fazer melhor na quarta-feira — afirmou o técnico após a derrota.

Itinerário

No início da tarde desta segunda-feira, em voo fretado, a delegação gremista vai iniciar seu deslocamento para Lima.

O mesmo elenco que esteve à disposição para o jogo contra o Cruzeiro seguirá para a partida contra os peruanos.

Braithwaite e Cristian Olivera deverão retornar ao time na partida contra o Vasco, sábado (19), pelo Brasileirão.