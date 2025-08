Grêmio terá um jogo por semana em agosto; veja as datas

Time de Mano Menezes visa respirar tranquilo no Brasileirão e, quem sabe, beliscar uma vaga na próxima Libertadores. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

As eliminações precoces nas copas (do Brasil e Sul-Americana) custaram caro ao Grêmio, mas, querendo ou não, rendeu um respiro no calendário de jogos. Em agosto, o Tricolor terá apenas um jogo por semana — cinco ao todo.

O Brasileirão é o único compromisso que resta ao time de Mano Menezes nesta temporada. Ainda na parte de baixo da tabela e não muito distante do Z-4, o Grêmio visa também respirar tranquilo no torneio nacional e, quem sabe, beliscar uma vaga na próxima Libertadores, já que o título está bem distante — no momento, são 16 pontos atrás do líder, o Flamengo.

Em agosto, a equipe gremista terá pela frente: Fluminense, Sport, Atlético-MG, Ceará e Flamengo. Os dois primeiros ainda pelo primeiro turno e os três últimos já pelo returno.

Além disso, serão dois duelos na Arena e três longe de Porto Alegre. Veja as datas abaixo.

Os jogos do Grêmio em agosto

2/8 - Fluminense (F) - 18ª rodada Brasileirão;

- Fluminense (F) - 18ª rodada Brasileirão; 10/8 - Sport (C) - 19ª rodada Brasileirão;

- Sport (C) - 19ª rodada Brasileirão; 17/8 - Atlético-MG (F) - 20ª rodada Brasileirão;

- Atlético-MG (F) - 20ª rodada Brasileirão; 23/8 - Ceará (C) - 21ª rodada Brasileirão;

- Ceará (C) - 21ª rodada Brasileirão; 31/8 - Flamengo (F) - 22ª rodada Brasileirão.

Produção: Leo Bender

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.