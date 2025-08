Grêmio tem praticamente um time titular de pendurados para o jogo contra o Fortaleza

Braithwaite está na lista de atletas com dois cartões.

A questão disciplinar, mais uma vez, é um sinal de alerta no Grêmio. Para a partida contra o Fortaleza, nesta noite, são dez atletas à nível de titularidade pendurados com dois cartões.

O sistema defensivo é o que mais chama a atenção neste quesito. Tiago Volpi, Kannemann, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon estão na relação. Em caso de advertência neste jogo, serão desfalques na próxima rodada contra o Fluminense, no sábado (2), no Rio de Janeiro.

A relação de pendurados ainda conta com Villasanti, Alex Santana, Cristian Olivera, Amuzu e Braithwaite. Monsalve, lesionado, e Igor Serrote, vendido ao Al Jazira Club, dos Emirados Árabes, também completam a lista.

Grêmio e Fortaleza se enfrentam na Arena me partida atrasada pela 14ª rodada do Brasileirão. Neste momento, o Tricolor está 14ª colocação, somando 17 pontos. O adversário está na zona de rebaixamento, sendo o 18°, com 14 pontos, e poderá ultrapassar o clube gaúcho em caso de vitória.