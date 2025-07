Grêmio tem lista extensa de titulares pendurados contra o Vasco

Atacante Braithwaite é um dos atletas com dois cartões amarelos. Renan Mattos / Agencia RBS

O aspecto disciplinar é um ponto de atenção para o jogo do Grêmio, neste sábado (19), diante do Vasco. Para o confronto em São Januário, sete atletas estão pendurados no Brasileirão. A bola rola às 17h30min, no Rio de Janeiro.

A relação conta com o goleiro Tiago Volpi, os zagueiros Wagner Leonardo e Kannemman, os laterais Igor Serrote e Marlon, o volante Villasanti e o atacante Braithwaite. Fora da viagem, Amuzu e Monsalve também contam com dois cartões.

Caso algum deles seja advertido com um novo amarelo, estará automaticamente fora do próximo compromisso. Na próxima rodada do Brasileirão, o adversário será o Palmeiras, em São Paulo, no dia 26.

Antes disso, a equipe terá a decisão na repescagem da Copa Sul-Americana. Depois de perder por 2 a 0 em Lima, no Peru, somente a vitória interesse para seguir na competição. O jogo será na quarta-feira, às 21h30min, na Arena.