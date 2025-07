Grêmio sonda volante do Botafogo que foi titular no Mundial de Clubes

Jogador está no Botafogo desde 2022. Vítor Silva / Botafogo

Após desistir da contratação de Caíque, do Juventude, o Grêmio pode ter um novo alvo no mercado de transferências. O volante Danilo Barbosa, de 29 anos, interessa ao Tricolor, que procurou o Botafogo para sondar a situação do jogador.

Segundo o ge.globo, o Grêmio também teve uma conversa inicial com o estafe do jogador. O portal ainda aponta que o volante tem preferência por uma transferência para fora do Brasil. Outro fator dificultaria a saída do atleta é uma possível venda de Gregore, que diminuiria o número de volantes no elenco.

Danilo Barbosa se encaixa nas características buscadas por Mano Menezes, já que se trata de um atleta mais defensivo e com bom poder de marcação.

O jogador estava com o Botafogo no Mundial de Clubes e foi titular nas oitavas de final, quando o clube carioca foi eliminado pelo Palmeiras por 1 a 0.