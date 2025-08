Grêmio sofre gol no início, perde para o Palmeiras e fica perto do Z-4

Dodi marca Facundo Torres, autor do único gol da partida. ETTORE CHIEREGUINI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A sina do Grêmio desde a Recopa Gaúcha se repete. O Palmeiras venceu o jogo da noite deste sábado (26), em sua casa, por 1 a 0. O resultado da 17ª rodada do Brasileirão deixa o Tricolor em 14º, com 17 pontos, e com apenas três pontos de distância para o Z-4 antes dos jogos de domingo (27).

Depois de alguns minutos de domínio total dos donos da casa, a equipe de Mano Menezes reagiu um pouco em campo. Mas foi uma melhora quase tão artificial quanto o gramado palmeirense. Mesmo precisando atacar para buscar pontos, o Tricolor não finalizou nenhuma vez no gol do adversário no segundo tempo.

Agora são cinco jogos sem vencer, três derrotas e dois empates, e a pressão aumentando sobre o trabalho da comissão técnica.

Mano Menezes testou uma nova ideia para o jogo em São Paulo. Depois dos três volantes das últimas partidas, o técnico escalou apenas dois desde o início. Dodi e Alex Santana começaram a partida.

Igor Serrote jogou na lateral, com Gustavo Martins junto a Wagner Leonardo na defesa. Marlon na lateral-esquerda. Riquelme foi o meia, com Pavon pelo lado direito e Cristian Olivera na esquerda. Braithwaite, mais uma vez, foi a referência do ataque.

Gol sofrido no início e chances perdidas

As mudanças não deram retorno imediato. Com apenas dois minutos de jogo, o Palmeiras abriu o placar. De pé em pé, a bola passou por seis jogadores da equipe paulista.

Do meio do campo para o lado direito. O cruzamento de Giay encontrou Piquerez dentro da área. O lateral escorou para Maurício, que rolou para Facundo Torres chutar e fazer um belo gol.

Os donos da casa colocaram o Tricolor na roda no gramado sintético. Até que uma escapada reequilibrou um pouco o andamento do confronto. Aos 21 minutos, o Grêmio criou uma chance incrível para empatar.

Braithwaite fez o pivô após lançamento de Igor Serrote e serviu Pavon. O atacante avançou completamente livre pelo lado direito da defesa, driblou o marcador e chutou com força na saída de Weverton. O goleiro do Palmeiras evitou o gol gremista.

Outro lançamento de um defensor rendeu mais uma oportunidade para o Grêmio. Wagner Leonardo encontrou Cristian Olivera no lado esquerdo do ataque. A bola quicou e tirou o ponta da jogada, mas Braithwaite conseguiu dominar.

O centroavante foi atropelado na entrada da área por Emiliano Martínez e o árbitro sinalizou a falta. O dinamarquês cobrou a falta e Weverton fez outra boa defesa.

Ao final do primeiro tempo, Braithwaite desabafou em entrevista na saída do campo.

— Temos que querer mais para ganhar esse jogo. Atacamos, mas ficam todos atrás. Os jogadores de ataque buscam fazer algo. Estamos sozinhos. Temos que fazer muito melhor com a bola — lamentou.

Melhora defensiva, mas ineficiência no ataque

A primeira intervenção de Mano na volta do intervalo foi a troca de Alex Santana por Camilo. Mas foi Volpi quem precisou trabalhar. Vitor Roque ganhou de Wagner Leonardo na velocidade e chutou da entrada da área. O goleiro gremista defendeu, mas deu rebote. Mauricio arriscou e a bola saiu ao lado do gol.

A marcação gremista se mostrou mais eficiente na segunda etapa. O sistema defensivo controlou bem as investidas dos atacantes. A dificuldade do Tricolor era conseguir atacar o adversário.

Aos 23 minutos, Mano trocou os dois atacantes de lado de campo. Alysson e Aravena entraram nos lugares de Pavon e Cristian Olivera. Mais tarde, Riquelme saiu e deu lugar a Edenilson.

O último movimento de Mano foi colocar Jardiel em campo. Dodi deixou a partida. Uma cobrança de falta de Raphael Veiga nos acréscimos foi a única chance de gol da segunda etapa. A finalização saiu por cima do gol de Volpi.

A única oportunidade de tentar marcar foi do Grêmio, no entanto. Braithwaite fez jogada pela ponta esquerda e cruzou na área. Jardiel se atirou, mas não alcançou a bola. Foi o último lance da partida.

O Grêmio volta de São Paulo com outra derrota e com mais dúvidas para o torcedor do que será o fim de 2025. A partida de terça-feira (29) contra o Fortaleza ganha ares de decisão, por conta da sequência negativa.

E se a tendência é de que Carlos Vinicius e Balbuena ainda não estejam à disposição, o torcedor será um reforço para o Tricolor na Arena.

Brasileirão — 17ª rodada — 26/7/2025

Palmeiras (1)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Anibal Moreno, 24'/2ºT)) e Mauricio (Raphael Veiga, 13'/2ºT); Facundo Torres (Riquelme, 36'/2ºT), Luighi (Ramón Sosa, 13'/2ºT) e Vitor Roque (Flaco López, 13'/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Grêmio (0)

Tiago Volpi; Igor Serrote, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Jardiel, 41'/2ºT), Alex Santana (Camilo, INT), Riquelme (Edenilson, 31'/2ºT), Pavon (Alysson, 23'/2ºT) e Cristian Olivera (Aravena, 23'/2ºT); Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

GOL: Facundo Torres (P), aos 2 minutos do 1º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Emiliano Martínez, Abel Ferreira (P); Pavon e Gustavo Martins (G).

ARBITRAGEM: Paulo César Zanovelli (MG), com Rodrigo Correa (RJ) e Felipe de Oliveira (MG). VAR: Rodrigo D'Alonso (SC).

PÚBLICO: 37.132

RENDA: R$ 2.985.573,20

LOCAL: Arena do Palmeiras.

Próximo jogo

Terça-feira, 29/7 — 20h30min

Grêmio x Fortaleza

Arena — Brasileirão (14ª rodada)