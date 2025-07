Grêmio segura pressão do Vasco, busca empate e fica no meio da tabela do Brasileirão

Se a atuação foi péssima, o Grêmio se agarra ao resultado. Na tarde deste sábado (19), em São Januário, o Tricolor segurou a pressão do adversário e conseguiu um empate em 1 a 1 com o Vasco. Gustavo Martins marcou no segundo tempo, após a equipe carioca abrir o placar e perder uma série de oportunidades.

O ponto somado na 15ª rodada do Brasileirão, agora o time chegou aos 17, evitou que o adversário deste final de semana acabasse ultrapassando a equipe de Mano Menezes. Antes do complemento dos demais jogos deste sábado e do domingo (20), o Grêmio era o 12º colocado no Brasileirão.

Mano buscou novas soluções para tentar resolver os problemas do time. A aposta para o jogo de sábado foi a saída de Villasanti, com Edenilson novamente como meia central. Dodi e Alex Santana formaram a dupla de volantes titular. Gustavo Martins voltou para a lateral e Igor Serrote foi para o banco de reservas. Os retornos de Cristian Oliveira e Braithwaite completaram as mexidas em relação a escalão utilizada na derrota para o Alianza Lima.

O jogo

As mudanças renderam apenas 20 minutos de lucidez ao Grêmio, apesar dos sinais do início da partida. A primeira chance de gol foi do Tricolor. Após cobrança de escanteio, Gustavo Martins desviou e Braithwaite completou para o gol. Léo Jardim salvou em cima da linha aos 10 minutos de jogo.

Um chute forte de Cristian Olivera, aos 19 minutos, exigiu boa defesa de Léo Jardim para evitar o primeiro gol da tarde da partida.

O ânimo do Grêmio arrefeceu depois disso. A pressão na marcação da saída de bola do adversário perdeu intensidade. Os contra-ataques rarearam e o Vasco quase aproveitou a chance. Após cobrança de falta na área, Kannemann disputou pelo alto com Vegetti.

Os vascaínos pediram pênalti e os gremistas se queixaram de falta. Lucas Freitas chutou, a bola sobrou de volta para a entrada da área. Hugo Moura aproveitou e pegou o rebote. O chute forte não deu chances de defesa para Tiago Volpi, aos 34 minutos. Depois de seis minutos de confusão, o lance acabou anulado pelo VAR por impedimento do volante da equipe carioca.

As trapalhadas da arbitragem salvaram o Grêmio logo na sequência. Edenilson fez falta em Hugo Moura na entrada da área. O árbitro parou a partida, mas David recebeu a bola rebatida completamente livre dentro da área. A torcida e os jogadores do Vasco reclamaram muito da decisão.

Nos acréscimos, o Grêmio escapou outra vez de levar o gol. Vegetti recebeu de Nuno Moreira e chutou cruzado. A bola bateu na trave e saiu em direção da bandeirinha de escanteio. Outro cruzamento foi feito na área e o argentino cabeceou. Volpi fez a defesa aos 47 minutos. O último lance do primeiro tempo foi de outra oportunidade desperdiçada pela equipe carioca. João Victor, na pequena área, errou o cabeceio e perdeu a chance de fazer o gol.

Segunda etapa de resistência

Sacado do time titular para iniciar a partida, Villasanti foi a aposta de Mano para mudar o Grêmio na volta para o segundo tempo. O paraguaio e Alex Santana jogaram mais adiantados, com Dodi mais próximo dos zagueiros. Todo recuado no campo, o Tricolor seguiu dando campo para o Vasco. O time carioca apostava em cruzamentos buscando Vegetti. E ficava perto de encontrar o seu gol. Demorou sete minutos até o time gremista passar o meio-campo.

Mano Menezes fez duas trocas para tentar resolver isso. Pavon e Cristaldo entraram nos lugares de Cristian Olivera e Alex Santana. Apesar das mexidas o time não respondeu. O gol do Vasco parecia questão de tempo. Uma impressão que se confirmou. O gol nasceu em outra escapa de Rayan no sistema defensivo gremista. Um desvio no meio do caminho mudou a trajetória e a bola saiu pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, João Victor desviou e Lucas Freitas completou para o gol aos 18 minutos.

O segundo quase saiu na sequência. Hugo Moura arriscou de fora da área, Dodi desviou e Volpi fez grande defesa para evitar a vantagem ainda maior dos donos da casa. Vegetti ganhou de Kannemann na pequena área e perdeu após a cobrança de escanteio. David também exigiu outra intervenção do goleiro do Grêmio no minuto seguinte em finalização de fora da área. Riquelme, 18 anos, foi chamado por Mano para entrar. O jovem substituiu Alysson. André Henrique foi a campo para a saída de Braithwaite.

Aos 34, após cruzamento de Pavon, Gustavo Martins salvou o Grêmio. O cabeceio do jovem defensor venceu Léo Jardim e empatou a partida no Rio de Janeiro. A pane nos minutos finais foi do Vasco. André Henrique foi lançado e viu o goleiro vascaíno adiantado. O chute por cobertura parou no travessão. Vegetti exigiu outra boa defesa de Volpi nos minutos finais. Nos acréscimos, outra intervenção decisiva do goleiro do Grêmio. Nuno Moreira completou cruzamento de primeira e Tiago Volpi defendeu a finalização.

Ainda sem encontrar o time depois do período de 20 dias dedicados exclusivamente para treinar e preparar a equipe, Mano Menezes terá até a próxima quarta-feira (23) para achar as respostas que fizeram falta nesta retomada de calendário após o Mundial de Clubes. Será preciso vencer o Alianza Lima por três gols de diferença para classificar às oitavas de final da Copa Sul-Americana no tempo normal. Ou repetir o 2 a 0 trazido do Peru para levar a decisão para os pênaltis.

Confira a coletiva do técnico Mano Menezes

Brasileirão — 15ª rodada — 19/7/2025

Vasco da Gama (1)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Loide Augusto, 40'/2º), Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê, Hugo Moura e Nuno Moreira; Rayan, Vegetti e David (Mateus Carvalho, 30'/2ºT). Técnico: Fernando Diniz

Grêmio (1)

Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon; Dodi, Alex Santana (Cristaldo, 8'/2ºT), Alysson, Edenílson (Villasanti, INT) e Cristian Olivera (Pavon, 8'/2ºT); Braithwaite (André Henrique, 28'/2ºT). Técnico: Mano Menezes

GOLS: Lucas Freitas (V), aos 18 min, e Gustavo Martins aos 34min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Fernando Diniz, Paulo Henrique e João Victor (V); Edenilson, Cristian Olivera, Alex Santana (G)

ARBITRAGEM: Felipe Fernandes, auxiliado por Guilherme Dias e Celso Luiz da Silva. (trio de MG) VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

LOCAL: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Próximo jogo

Quarta-feira, 23/7 — 21h30min

Grêmio x Alianza Lima

Arena do Grêmio — Copa Sul-Americana