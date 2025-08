Grêmio recusa proposta de clube europeu por atacante

O Grêmio recusou uma investida do exterior por André Henrique, 23 anos . O Ludogorets, da Bulgária, fez uma oferta para levar o atacante por empréstimo.

A proposta do clube búlgaro era para que o atacante ficasse por empréstimo na Europa até o fim a temporada europeia , em junho de 2026.

Braithwaite e Carlos Vinícius são as opções prioritárias de Mano Menezes para o ataque. E com a expectativa de contratação de Roger Guedes, André perderia ainda mais espaço.

No fim de 2023, o Grêmio pagou R$ 6,4 milhões ao Hercílio Luz por 40% dos direitos do atleta.

Desde 2022 no clube, André tem 56 jogos. Ele marcou oito gols e deu três assistências no período.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.