Grêmio realiza processo de recuperação do gramado da Arena

Grêmio terá três jogos fora da Arena em sequência. Duda Fortes / Agencia RBS

Após a conquista de Recopa Gaúcha diante do São José, o Grêmio mudou o foco para o Campeonato Brasileiro, já que enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, neste domingo (13), às 20h30min. Apesar do confronto ser fora de casa, os trabalhos seguem na Arena, principalmente no que diz respeito ao gramado.

Nesta sexta-feira (11), profissionais trabalhavam na recuperação do campo do estádio com o auxílio de máquinas.

A prática é comum em períodos sem jogos e foi realizada durante o Mundial de Clubes. Vale destacar que os próximos três confrontos do Tricolor serão distantes da Arena, contra Cruzeiro e Vasco, pelo Brasileirão, e Alianza Lima pela ida dos playoffs da Sul-Americana.

As máquinas realizam o manejo intensificado, técnica que busca recuperar as condições do gramado. Durante a competição internacional, o Tricolor aproveitou a pausa após 11 jogos em 60 dias, o que prejudicou a qualidade do campo.

Após o duelo contra o São José, o Tricolor aproveitará o novo período sem jogos para seguir com a técnica.