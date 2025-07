Grêmio projeta retornos de dois atacantes contra o Vasco

Recuperado de dores no tornozelo direito, dinamarquês voltou a treinar no CT Luiz Carvalho na última semana. Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA

O Grêmio projeta os retornos de Braithwaite e Kike Olivera para enfrentar o Vasco, no próximo sábado (19), no Rio de Janeiro. Os dois atacantes, considerados titulares da equipe, ainda não atuaram após a parada para o Mundial de Clubes.

— Acho que teremos voltas importantes que fizeram falta para a equipe nestes dois jogos (contra Cruzeiro e Alianza Lima), que é o Braithwaite e o Kike Olivera. Acho que já teremos os dois para sábado em um primeiro momento. Com acréscimos, com um pouquinho mais de calma, sem ter esses apagões que têm custado caro para a equipe, é daí para a frente — disse o técnico Mano Menezes.

A última aparição de ambos em campo se deu no dia 12 de junho, no empate com o Corinthians. O dinamarquês ainda atuou no sacrifício, depois de sofrer uma pancada no tornozelo direito na vitória sobre o Juventude, na rodada anterior.

Por conta deste problema, foi ausência nas atividades de intertemporada no CT Luiz Carvalho, incluindo o jogo-treino contra o Aimoré.

Já o uruguaio teve um acidente doméstico, deixando cair sobre o pé uma térmica de água quente, que o impediu de participar dos trabalhos com bola no mesmo período.

— Eu acho que a gente fez uma boa primeira parte desse treinamento, que é a parte física, que é a parte de introdução de força para a equipe, mas a gente nunca teve Braithwaite, nunca teve Villasanti. Nesse tempo de treinamento, a gente nunca teve Kike, porque você sabe o que aconteceu — comentou o treinador gremista.

Braithwaite voltou a trabalhar com o restante do elenco ainda na semana passada, mas pelo período afastado dos gramados ficou de fora da viagem para Belo Horizonte. Olivera, por sua vez, postou uma foto na manhã desta quinta-feira (17), no vestiário do Centro de Treinamentos.

O Grêmio volta a treinar nesta sexta (18) e, logo após a atividade, embarca para o Rio de Janeiro. O confronto com o Vasco, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, está agendado para iniciar às 17h30min de sábado (19), no Estádio de São Januário.