Grêmio perde para o Cuiabá e vai para a última rodada do Brasileirão sub-20 com risco de ser rebaixado

O Grêmio chega à última rodada do Brasileirão sub-20 sob risco de rebaixamento. A situação que poderia ter sido tranquilizada nesta quarta-feira (16) em caso de vitória ficou assustadora para o torcedor após a derrota por 4 a 2 para o Cuiabá no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Com o resultado, o Grêmio se manteve com 17 pontos, porém caiu para a 17ª posição, uma acima da zona de rebaixamento. O Cuiabá, que era o primeiro do Z-3 no começo da rodada, subiu para a 16ª posição, com 18 pontos.

O Inter, que foi batido pelo Bragantino nesta quarta, é o primeiro clube entre aqueles que irão cair para a Série B. Na última rodada, na próxima quarta-feira (23), o Grêmio enfrenta o Vasco, no Rio de Janeiro. Se perder, é possível que seja rebaixado.

Três gols sofridos no primeiro tempo

No CT Hélio Dourado, os visitantes abriram o placar aos 15 minutos, em cobrança de pênalti. Nathan, que sofreu a penalidade, bateu e venceu João Victor.

O Grêmio esboçou uma reação, mas encontrava dificuldades para construir. As principais jogadas eram criadas por Gabriel Mec. Enquanto isso, o Cuiabá levada perigo em rápidos contra-ataques.

Foi num deles que a equipe conquistou escanteio. Na cobrança, aos 38 minutos, Nathan cabeceou. João Victor não segurou e Cauã Wendel apareceu para fazer o 2 a 0.

O terceiro gol ocorreu no lance seguinte, na saída de jogo. Zortéa errou passe no meio e a bola se ofereceu para Nathan. O atacante do Cuiabá avançou em velocidade, limpou a marcação e bateu na saída de João Victor.

Reação na segunda etapa

No segundo tempo, o Tricolor foi para cima do adversário. O Grêmio se aproximava da área do Cuiabá, mas sem sucesso nas conclusões. Jardiel tentou de cabeça, Lian em chute colocado. Ambas para fora. O adversário manteve a aposta na velocidade, agora buscando manter a posse de bola no ataque ao invés do gol.

Porém, aos 22 minutos o cenário começou a mudar. Foi quando Gabriel Passos escorou e Jardiel, de primeira, descontou.

O gol animou o Grêmio. O time teve sequência de escanteios e, em cobrança de falta aos 28 minutos, o Tricolor reclamou de dois pênaltis: mão de um defensor e depois por Gabriel Passos ser derrubado. No entanto, o árbitro marcou falta de ataque.

Dois minutos depois, Gabriel Mec diminuiu para 3 a 2. Lian fez boa jogada e acionou Smiley. O lateral foi ao fundo e cruzou. A joia tricolor dominou na coxa e emendou chute no canto, sem chances de defesa para Pedro Melo.

Nos acréscimos, o Cuiabá anulou qualquer reação gremista. De pé em pé, a bola chegou a Lázaro, que finalizou para fechar o placar em 4 a 2. Ainda deu tempo do zagueiro adversário Cauã Wendel, ser expulso, mas nada que mudasse o jogo. Agora, resta jogar a vida contra o Vasco, na próxima quarta-feira.