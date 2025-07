Grêmio perde para o Alianza Lima e se complica na Sul-Americana

Alianza pode perder por um gol diferença e ainda estará classificado. ERNESTO BENAVIDES / AFP

Campeonato diferente, mesma produção. Depois da goleada de domingo para o Cruzeiro no Brasileirão, a pancada desta quarta-feira (16) foi pela Copa Sul-Americana. No Peru, pela partida de ida dos playoffs pelas oitavas de final, o Grêmio foi dominado pelo Alianza Lima e traz para a decisão em Porto Alegre uma desvantagem de 2 a 0 no placar.

Gentile e Castillo marcaram os gols da noite no Estádio Alejandro Villanueva. Será preciso uma vitória por três gols de diferença na Arena para seguir vivo na competição.

Mano Menezes entregou o que prometeu na escalação inicial, depois de um péssimo jogo na goleada sofrida para o Cruzeiro. Um trio de volantes no meio-campo com Dodi, Villasanti e Edenilson deixou o time muito mais competitivo.

André Henrique também cumpriu a expectativa de ser a opção no ataque, segurando a bola como pivô e buscando finalizar. Complentando a lista de trocas, Igor Serrote e Marlon deixaram a saída de bola mais efetiva a partir das laterais.

O placar quase foi aberto com apenas nove segundos de jogo. André Henrique testou Viscarra logo após a saída de bola. O centroavante arriscou de fora da área e o goleiro da equipe peruana fez grande defesa para evitar o gol.

A dinâmica de todo o primeiro tempo teve o Alianza Lima com a bola e o Grêmio perigoso nos contra-ataques. Principal destaque da primeira parte do jogo, Castillo ficou perto de marcar em duas oportunidades. Aos 16 minutos, o atacante driblou Igor Serrote com facilidade e finalizou. Volpi fez a defesa com o pé direito e mandou a bola para escanteio.

A resposta gremista foi de Alysson. Villasanti recuperou a bola no meio-campo, Dodi lançou e o atacante invadiu a área do Alianza Lima. A finalização de pé direito do jovem gremista saiu sem força e Viscarra defendeu com facilidade. Guerrero reeditou a disputa com Kannemann dos tempos dos Gre-Nais. Assim como aconteceu nos clássicos, a vantagem foi do zagueiro na maioria dos duelos.

Encontrando espaços na retranca gremista, Castillo teve sua segunda oportunidade aos 28 minutos. O atacante fez fila até chegar a pequena área. O chute bateu Volpi, mas Serrote se atirou em um carrinho e salvou o Grêmio de levar o gol.

A última chance de gol da primeira etapa foi do Tricolor. Após lançamento, André Henrique serviu Edenilson. O meia chutou da entrada da área e Viscarra evitou o gol do Grêmio aos 34 minutos.

Segundo tempo

O Grêmio voltou sem mudanças para o segundo tempo. Duas escapadas pelo lado direito levaram perigo para o Alianza Lima. Na primeira, após trombar com um defensor, Edenilson caiu na área e pediu pênalti. O lance não foi marcado. Depois foi uma escapada com Alysson, parado com falta de Garcés.

Aos 13, após Castillo driblar duas vezes Serrote, o cruzamento encontrou Cari. Volpi defendeu e Guerrero cabeceou. Marlon salvou em cima da linha. Mas faltou alguém de azul para salvar a finalização de Gentile, que abriu o placar aos 13 minutos da partida.

O Grêmio tentou sair para o ataque para voltar ao jogo. Só que a estratégia deu errado. Castillo foi lançado, derrubou Serrote no combate corpo e driblou o lateral. O chute cruzado venceu Volpi e ampliou a vantagem do time peruano aos 15 minutos. A reação de Mano foi trocar duas peças no meio-campo. Saíram Edenilson e Villasanti. Entraram Monsalve e Alex Santana.

Outra duas mexidas do técnico tentaram recolocar o Grêmio no jogo. Pavon entrou de centroavante no lugar de André Henrique. Amuzu substituiu Aravena. Ex-Grêmio, Barcos entrou em campo pelo Alianza Lima. Na sequência, Ronald foi a campo no lugar de Alysson.

Mano cobrava aos gritos seus jogadores. Mas as orientações e xingamentos do técnico não produziam nada de melhora na equipe. Amuzu arriscou alguns lances individuais. Só que o Tricolor só dependia de iniciativas dos jogadores, sem organização coletiva para atacar o adversário. O Alianza Lima explorava os contra-ataques e levava pavor ao sistema defensiva gremista.

A esperança de que o período de 20 dias para treinos resolveria os problemas do Grêmio não se confirmou. Nem será possível aproveitar o momento positivo com a resolução da questão Arena. A pressão está de volta ao ambiente do clube, com a necessidade imediata de melhores resultados para evitar mais problemas em 2025.

Copa Sul-Americana — Playoffs (ida) — 16/7/2025

Alianza Lima (2)

Viscarra; Guilherme Enrique, Carlos Zambrano, Garces e Trauco; Fernanco Gaibor (Cari, 11'/2ºT), Noriega, Eryc Castillo, Kevin Quevedo (Gentile, 11'/2ºT); Paolo Guerrero (Barcos, 29'/2ºT) e Cantero (Sergio Peña, 22'/1ºT). Técnico: Néstor Gorosito

Grêmio (0)

Tiago Volpi; Igor Serrote, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti (Alex Santana, 22'/2ºT) e Edenilson (Monsalve, 22'/2ºT); Alysson (Ronald, 33'/2ºT) , Aravena (Pavon, 25'/2ºT) e André Henrique (Amuzu, 25'/2ºT). Técnico: Mano Menezes

GOLS: Gentile (A), aos 13 e Castillo (A) aos 15 min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Garces, Castillo (A); Wagner Leonardo, Edenilson (G)

ARBITRAGEM: Wilmar Roldan, auxiliado por Jhon Leon e David Fuentes. VAR: Leonard Mosquera (quarteto colombiano)

LOCAL: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima-PER

Próximo jogo

Sábado, 19/7 — 17h30min

Vasco x Grêmio

Estádio São Januário — Brasileirão (15ª rodada)