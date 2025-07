Grêmio perde para Athletico-PR e se complica na luta contra o rebaixamento no Brasileirão sub-20 

Gabriel Mec deu assistência para Jardiel descontar para o Grêmio no segundo tempo. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

O Grêmio tentou, mas não conseguiu se afastar do risco de rebaixamento no Brasileirão sub-20 na antepenúltima rodada, a 17ª, nesta quarta-feira (9). Jogando no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Tricolor perdeu para o Athletico-PR por 2 a 1.

O time paranaense saiu na frente e abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Gustavo Gomes e Lima, de pênalti. Na etapa final, Jardiel, de cabeça, descontou para a equipe gremista.

Com o resultado, o Grêmio encerra a 17ª rodada com 17 pontos. No momento, está na 16ª colocação, dois pontos à frente do Inter, primeiro dentro da zona de rebaixamento. O time de Fabiano Daitx pode perder mais uma posição, caso o Cuiabá vença o Vasco, o que deixaria o time gremista como primeiro fora do Z-3.

O Tricolor só tem mais duas rodadas para tentar evitar o rebaixamento. Uma delas reserva um confronto direto: na quarta-feira (16), contra o Cuiabá, em Eldorado. O último compromisso na competição é diante do Vasco, no Rio de Janeiro.

O jogo

O Athletico-PR abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo. Após cruzamento rasteiro, Gustavo Gomes, livre na área gremista, marcou.

Dali em diante, o time de Fabiano Daitx criou boas oportunidades, mas não conseguiu empatar. E quem não faz leva: em pênalti cometido pelo goleiro João Victor, Lima ampliou para o Furacão, aos 39 minutos.

Na etapa final, aos oito minutos, Jardiel descontou para o Grêmio. De cabeça em cabeça, João Lima passou para Gabriel Mec, que escorou para o centroavante marcar.

Depois do gol, a equipe gremista seguiu em cima, mas sem efetividade. O Athletico-PR ainda teve algumas oportunidades para ampliar, mas também não foi efetivo. Nos acréscimos, o Grêmio ainda reclamou de um pênalti.

Produção: Leo Bender