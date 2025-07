Grêmio oficializa renovação com Braithwaite

Atacante tem 21 gols em 47 partidas pelo clube. Duda Fortes / Agencia RBS

Como Zero Hora havia adiantado, o Grêmio renovou o contrato de Braithwaite. O anúncio oficial se deu na noite desta segunda-feira (21), por meio do site oficial. O vínculo do dinamarquês, agora, irá até o final de 2027.

Desde que chegou ao clube, em julho do ano passado, o atacante soma 47 partidas. Nelas, marcou 21 gols — 13 nesta temporada — e distribuiu cinco assistências.

— A torcida, meus companheiros e toda a estrutura do clube me fazem sentir em casa. Quero continuar dando meu máximo em campo e ajudando a equipe a alcançar os objetivos — disse o dinamarquês ao site do clube.

Braithwaite, que voltou a atuar no final de semana após parada por lesão, é uma das armas do Grêmio contra o Alianza Lima, onde o Tricolor precisa reverter uma derrota por 2 a 0. A partida válida pelo playoff da Sul-Americana ocorre às 21h30min desta quarta-feira (23).