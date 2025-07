Grêmio negocia jovem da base com o Figueirense

O Grêmio acertou nesta segunda-feira (21) a transferência de um jovem de suas categorias de base. Wesley Costa foi negociado em definitivo com o Figueirense.

O lateral-esquerdo de 21 anos fez cinco jogos pelo time principal , mas não teve oportunidades em 2025 após as contratações de Lucas Esteves, Luan Cândido e Marlon.

Para viabilizar a transferência, o Grêmio manterá 20% dos direitos econômicos do jovem . Não há pagamento pela liberação à equipe carioca.

Wesley assinará nos próximos dias seu contrato com o Figueirense. O vínculo com a equipe catarinense será válido até o final de 2026.

