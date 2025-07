Grêmio não terá dupla de estrangeiros na decisão da Recopa

Cuéllar vem participando dos treinamentos no CT Luiz Carvalho. Lucas Uebel / Grêmio

O técnico Mano Menezes encerrou a preparação do Grêmio para a decisão da Recopa Gaúcha, nesta terça-feira (8), na Arena. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o treinador confirmou que não terá Cuéllar e Braithwaite. Alex Santana e Arezo serão seus substitutos.

O dinamarquês ainda se recupera de um desconforto no tornozelo direito. Como ele não participou das últimas atividades com bola por conta das dores no local, Braitwaithe vai continuar realizando tratamento para ficar à disposição de Mano Menezes no jogo contra o Cruzeiro.

A situação de Cuéllar é a que chama mais atenção. O colombiano vem participando normalmente dos treinamentos na intertemporada, mas ainda necessita de um tempo maior de preparação para voltar aos jogos. Ele não será relacionado para o jogo contra o São José.

O jogo pode servir como ensaio para a retomada do Brasileirão. Por uma questão contratual, Marlon não vai atuar contra o Cruzeiro. Ou seja, Lucas Esteves deverá ganhar ritmo de jogo na lateral esquerda. Dodi, suspenso, também não enfrentará os mineiros. Alex Santana deverá ser testado ao lado de Villasanti no meio-campo. Cristian Olivera segue fora por conta de queimaduras no pé direito.

Um provável time do Grêmio tem: Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Alex Santana, Villasanti e Cristaldo; Alysson, Amuzu e Arezo.

Grêmio e São José jogam nesta terça-feira, às 19h30, na Arena. O jogo é válido pela decisão da Recopa Gaúcha.