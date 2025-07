Grêmio libera volante da base para clube da primeira divisão de Portugal

Aos 20 anos, Josué ruma para o futebol europeu. Renan Jardim / Grêmio/Divulgação

Após algumas semanas de negociações, o Grêmio acertou nesta terça-feira (22) a transferência em definitivo de Josué para o Nacional, clube da primeira divisão do futebol português. O Tricolor, de imediato, não lucra com a saída do volante, de 20 anos, mas aposta na valorização e futura revenda, pois manteve um percentual dos direitos econômicos.

A transação, que já estava sendo tratada desde o começo do mês, com a autorização da viagem do garoto no começo de julho, foi sacramentada na última terça-feira, com a assinatura dos contratos. Ele já tinha sido anunciado pelo Nacional, no último 10, com a permissão gremista, mas a operação de assinaturas foi concluída na última tarde.

Sem chances no Tricolor, Josué foi liberado de graça com a manutenção de 40% dos direitos. O contrato com os portugueses terá duração de cinco temporadas. Ele é uma aposta da equipe, que visa seguir na elite do país, mas também revelar talentos. Recentemente, Matheus Dias, volante do Inter, foi comprado por cerca de 2 milhões de euros (R$ 13 milhões).

No Grêmio, Josué atuou quatro vezes pelos profissionais em 2023. No ano passado, ele foi emprestado ao Houston Dynamo, dos EUA, onde atuou por 12 vezes. Ele não teria chances com Mano Menezes e a saída foi facilitada pelo negócio, visto com bons olhos pela direção gremista.