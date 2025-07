Grêmio já definiu a situação de Marlon para o jogo contra o Cruzeiro 

Mano não vai contar com Marlon na retomada do Brasileirão.

O técnico Mano Menezes já recebeu da direção do Grêmio a informação de que o clube não irá pagar a multa de R$ 1,5 milhão para que Marlon possa entrar em campo contra o Cruzeiro na retomada do Brasileirão. O lateral-esquerdo atua por empréstimo junto a Raposa até o final da atual temporada.

No jogo-treino contra o Aimoré , na última quarta-feira (2), Mano utilizou Lucas Esteves na equipe considerada titular na atividade. A ideia era a de dar ritmo ao atual reserva do setor. Esteves também tem chances de ser titular na decisão da Recopa Gaúcha, dia 8 de julho, contra o São José.

No contrato de Marlon com o Grêmio existe uma cláusula de compra obrigatória caso o jogador alcance o número de 25 jogos pelo clube gaúcho. O lateral-esquerdo já acumula 10 partidas pelo Tricolor. O valor de compra é de 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 22 milhões).

Grêmio e Cruzeiro jogam no dia 13 de julho, no Mineirão, pela 13ª rodada do Brasileirão. Será o primeiro compromisso das duas equipes após a parada para o Mundial de Clubes.