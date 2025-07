Grêmio inicia venda de ingressos para a Recopa Gaúcha

Tricolor é o maior campeão da competição, com quatro conquistas.

Os valores variam entre R$ 20, para o sócio infantil na Arquibancada Norte, e R$ 200, inteira para cadeira gold . Para a torcida do São José, o custo é de R$ 70 (R$ 35 a meia-entrada) .

A Recopa Gaúcha reúne os campeões do Gauchão e da Copa FGF do ano anterior. O Tricolor é o maior campeão da taça, com quatro conquistas (2019, 2021, 2022 e 2023). Já o clube da zona norte de Porto Alegre venceu o título em 2018, ao vencer o Novo Hamburgo.