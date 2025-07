Grêmio informa sobre nova lesão de Cuéllar

Cuéllar disputou 13 das 35 partidas do Grêmio na temporada.

O Grêmio ainda não vai contar com Gustavo Cuéllar . Na tarde desta sexta-feira (11), o clube informou que o volante teve constatada uma l esão de grau I-A no músculo posterior da coxa direita . Não há previsão de retorno .

Ainda conforme a nota, o jogador sentiu um desconforto após o treinamento da última quinta (10). Exames apontaram o problema, e agora o atleta passa por tratamento com a fisioterapia.

A expectativa da comissão técnica era contar com o colombiano na retomada do segundo semestre. Desfalque em boa parte da primeira metade do ano, Cuéllar passou por trabalhos específicos na intertemporada para ter melhor condicionamento físico.