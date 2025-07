Grêmio informa lesão em André Henrique e cirurgia em Viery

O atacante teve diagnosticada uma lesão Grau I-A no músculo adutor da coxa esquerda . Embora seja considerado reserva de Braithwaite, o atleta vinha entrando no decorrer das partidas.

Já o zagueiro, que também joga como lateral-esquerdo, desceu para servir ao time sub-20 na disputa do Brasileirão da categoria e, no confronto com o Vasco, na última quarta (23), sofreu uma fratura no polegar do pé esquerdo. O jovem foi submetido a cirurgia no Hospital Moinhos de Vento.