Grêmio goleia Juventude e é campeão gaúcho sub-17

Time de Fernando Garcia goleou o adversário. ANGELO PIERETTI / GRÊMIO FBPA

O Grêmio venceu o Juventude no jogo de volta da final do Gauchão sub-17 e sagrou-se campeão do torneio estadual de base. O Tricolor, que já havia vencido na ida, fez 5 a 1 no time da Serra, neste sábado (12), e ficou com o título gaúcho.

Os gols gremistas no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, foram marcados por Harlley, Izaac Lobato, Danillo, duas vezes, e Benjamin. De pênalti, Begliardi anotou para o Juventude.

Mesmo com o gol de vantagem conquistado na partida de ida, em Eldorado do Sul, o Grêmio foi quem saiu pressionando em Flores da Cunha.

Aos poucos, o Ju passou a atacar mais. E, em contra-ataque, o Tricolor foi letal. João Borne achou Harlley dentro da área. O centroavante não perdoou e fez 1 a 0 para os gremistas.

A equipe de Porto Alegre ampliou ainda no primeiro tempo. Izaac Lobato aproveitou sobra na entrada da área e bateu para fazer o segundo.

Mesmo com larga vantagem, o Grêmio voltou com a mesma vontade para a etapa final. Logo aos cinco, Danillo marcou de fora da área.

Com o título encaminhado, o time de Fernando Garcia ainda marcou aos 38 minutos, com Benjamin, e depois, aos 46, com Danillo novamente. Entre o quarto e o quinto gol do Tricolor, o Ju tinha diminuído de pênalti com Begliardi.