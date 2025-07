Grêmio goleia Aimoré em jogo-treino no CT Luiz Carvalho

Cristaldo (C) fez o primeiro gol do Grêmio no jogo-treino. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio realizou um jogo-treino, na tarde desta quarta-feira (2), no CT Luiz Carvalho, contra o Aimoré, em teste para o retorno da temporada. O Tricolor venceu por 5 a 1, com gols de Cristaldo, André Henrique, Arezo, duas vezes, e Luan Cândido.

A atividade contra o líder da Divisão de Acesso foi dividida em quatro tempos, os quais duraram entre 25 e 30 minutos cada. O técnico Mano Menezes utilizou duas equipes durante o jogo-treino. Braithwaite foi poupado da atividade por conta de dores no tornozelo, enquanto Igor Serrote, em fase final de recuperação, ficou apenas na academia.

O primeiro time tricolor teve Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Cuéllar, Alex Santana, Alysson, Cristaldo e Amuzu; André Henrique.

Nos 25 minutos iniciais, o Grêmio chegou bem pelo lado esquerdo com Amuzu, que cruzou rasteiro para Alysson finalizar para boa defesa do experiente Rodrigo Mamá. Outra chance veio do pé esquerdo de Lucas Esteves, que arriscou de fora da área para defesa do goleiro.

Aimoré em vantagem

O Aimoré começou melhor no segundo tempo, quase marcando em cruzamento pelo lado direito da defesa gremista. Numa nova chegada, pelo mesmo lado, Adriano Klein marcou o primeiro gol da partida.

O Grêmio foi atrás do empate e conseguiu com Cristaldo, que acertou chute de fora da área, com roubada de bola do recém-contratado Alex Santana.

No final da segunda etapa, André Henrique teve chance na cara do goleiro, mas perdeu. Na sequência, o atacante se redimiu, após assistência de Cristaldo, e marcou o gol da virada.

Mudanças

Mano mudou todo o time para os dois últimos tempos. A escalação teve Grando; Camilo, Jemerson, Viery e Marlon; Dodi, Edenilson, Pavon, Monsalve e Riquelme; Arezo.

Logo no início do terceiro tempo, Dodi virou o jogo para Pavon, que cruzou para Arezo completar para o fundo do gol. No entanto, este foi o único lance relevante do período.

Para os últimos 25 minutos, Luan Cândido entrou no lugar de Edenilson, atuando como volante ao lado de Dodi. Logo que a bola voltou a rolar, Marlon tabelou com Monsalve pelo lado esquerdo e cruzou para Arezo empurrar para o gol: 4 a 1.

O quinto gol saiu na sequência. Riquelme recebeu cruzamento de Camilo e escorou para Luan Cândido finalizar com categoria para dar números finais ao primeiro teste para o restante da temporada: 5 a 1.

Próximo compromisso

Antes da retomada no Brasileirão, o Tricolor terá a disputa de um jogo oficial. Na terça-feira (8), o Grêmio decide a Recopa Gaúcha contra o São José, às 19h30min, na Arena.