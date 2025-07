Grêmio frustra torcida na Arena e é eliminado da Sul-Americana pelo Alianza Lima

O torcedor, mais uma vez, estendeu a mão ao Grêmio. A Arena pulsou com a empolgação da torcida por estar no primeiro jogo sob gestão gremista do estádio. Mas o empate em 1 a 1 com o Alianza Lima, resultado insuficiente para reverter a derrota de 2 a 0 na partida de ida, eliminou o Tricolor da Copa Sul-Americana.

Gustavo Martins abriu o placar no segundo tempo e Barcos empatou nos minutos finais. Foi pouco para evitar mais uma decepção no ano de 2025, que já teve a eliminação para o CSA na Copa do Brasil e o vice do Gauchão, vendo o Inter interromper a série de sete títulos.

Todo o ambiente foi preparado para uma noite gloriosa. O torcedor atendeu a convocação e fez festa pelo primeiro jogo no estádio sob a gestão de Marcelo Marques, o empresário é o responsável pela operação da Arena até a doação ao clube.

Mano decidiu pela entrada do jovem Riquelme no time titular. O meia teve a companhia de Dodi e de Villasanti no meio-campo.

Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon formaram a defesa. Cristian Olivera e Alysson atuaram nas pontas, e Braithwaite ficou como a referência do ataque. Cotado para iniciar o jogo, André Henrique ficou como opção no banco. Quem desfalcou a lista de alternativas para a partida foi Cristaldo.

Pressão inicial tricolor

O início foi como o esperado. Pressão total do Grêmio em busca do gol. Cristian Olivera balançou na frente do marcador, mas chutou em cima de um defensor do Alianza. Os gremistas pediram escanteio, com três minutos de partida. A partir daí, tudo mudou.

Os elementos estavam postos para que a Arena fosse uma panela de pressão. Jogadores energizados e torcida acesa, mas faltou postura ao time para levar o clima para dentro de campo.

Por questões táticas, o Grêmio não pressionava a saída de bola do Alianza Lima. Só quando os visitantes cruzavam a linha do meio-campo é que começava a marcação gremista.

A estratégia deu campo para que os peruanos respirassem, tocassem a bola e aliviassem a pressão. O que fez com que o Alianza esfriasse o jogo.

Vaias no intervalo

Espaçado e desorientado, o time do Grêmio viu o adversário trocar passes, passar o tempo com a posse de bola e irritar a torcida. A única intervenção de Viscarra aconteceu aos 38 minutos. Após falta no meio-campo, Marlon fez o levantamento na área do Alianza Lima. Gustavo Martins escorou e Braithwaite arriscou um voleio: o goleiro fez a defesa sem dificuldades.

Um misto de vaias e reclamações tomou a Arena ao apito final do primeiro tempo. Na bronca com o time, mas também com a decisão do árbitro de encerrar a partida ao lado da área dos peruanos, a torcida externou sua frustração com o resultado.

Gustavo Martins dá esperança ao torcedor

O Grêmio voltou com uma mudança do intervalo. André Henrique entrou no lugar de Cristian Olivera. Riquelme virou o ponta pela esquerda e a equipe passou a jogar com uma dupla de atacantes.

As dificuldades do Tricolor para se impor dentro de campo continuaram a atrapalhar. Até que Marlon se posicionou para uma cobrança de escanteio. O cruzamento encontrou Gustavo Martins dentro da área e a finalização venceu Viscarra, aos 10 minutos.

Lesionado no gol, Villasanti deu lugar a Edenilson. Braithwaite tentou arrancada pelo lado esquerdo e chutou sem ângulo. Mesmo assim a bola foi em direção ao gol e Viscarra precisou fazer a defesa.

Alianza se fecha para segurar a classificação

Com dificuldades de criar com a bola rolando, o Grêmio era perigoso nas cobranças de bola parada para a área do Alianza Lima. No contra-ataque, Kevin Quevedo recebeu na área. O chute cruzado exigiu defesa acrobática de Volpi para evitar o empate na Arena.

Assustado, o Alianza Lima se recolheu todo dentro do próprio campo. Cada cobrança de falta ou escanteio causava pânico entre os defensores peruanos. E a pressão do Grêmio começou a se mostrar mais efetiva para levar a bola até a área do adversário.

Para aumentar a pressão, Mano fez outra troca. Pavon entrou no lugar de Gustavo Martins. Edenilson virou o lateral e o argentino ficou como o atacante do lado direito de ataque.

Uma boa combinação entre Alysson e Pavon rendeu ótima oportunidade. Aos 29, André Henrique arriscou da entrada da área e a bola bateu na trave antes de sair pela linha de fundo.

O jogo ficou totalmente ao gosto gremista. Para tentar os gols que faltavam, Mano recorreu pela última vez ao banco de reservas. Amuzu entrou no lugar de Alysson.

Aos 37, Viscarra jogou um balde de água fria no torcedor. Braithwaite recebeu na área, passou pelo seu marcador e chutou de dentro da pequena área. O goleiro do Alianza Lima fez uma defesa espetacular e evitou o gol. André Henrique também exigiu outra boa defesa do goleiro da equipe peruana na sequência.

Expulsão e empate no fim

Nos acréscimos, o Grêmio ficou com um jogador a mais. Zambrano foi expulso por falta em Braithwaite. Mas não foi o suficiente para ajudar na busca por um segundo gol gremista. Marlon também exigiu boa defesa de Viscarra no final da partida.

Nos últimos instantes, Barcos recebeu na área e tocou por cobertura na saída de Volpi para empatar e definir a eliminação gremista.

COPA SUL-AMERICANA — PLAYOFF (VOLTA) — 23/7/2025

GRÊMIO (1)

Tiago Volpi; Gustavo Martins (Pavon, 28'/2ºT), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti (Edenilson, 11'/2ºT), Alysson (Amuzu, 36'/2ºT), Riquelme e Cristian Olivera (André Henrique, INT); Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

ALIANZA LIMA (1)

Viscarra; Enrique, Carlos Zambrano, Garcés e Miguel Trauco; Erick Noriega, Fernando Gaibor e Sergio Peña (Castillo, 22'/2ºT); Eryc Castillo (Estrada, 46'/2ºT), Kevin Quevedo (Archimbaud, 36'/2ºT) e Paolo Guerrero (Barcos, 22'/2ºT).

Técnico: Néstor Gorosito

GOLS: Gustavo Martins (G), aos 10min, e Barcos (A) aos 51 min do 2º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Kannemann, Mano Menezes, André Henrique (G) ; Garcés, Paolo Guerrero, Zambrano (A);

CARTÕES VERMELHOS: Zambrano (A);

ARBITRAGEM: Dario Herrera, auxiliado por José Savorani e Sebastián Rainieri. VAR: Jorge Baliño (quarteto da Argentina);

PÚBLICO: 46.237 (46.033 pagantes);

RENDA: R$ 1.887.240,00;

LOCAL: Arena do Grêmio.

PRÓXIMO JOGO

SÁBADO, 26/7 — 21H

PALMEIRAS X GRÊMIO

ALLIANZ PARQUE — BRASILEIRÃO (17ª RODADA)