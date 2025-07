A prospecção do Grêmio na busca por reforços para o segundo semestre está ativa. O Tricolor procurou o Flamengo para buscar informações sobre o atacante Matheus Gonçalves para um eventual empréstimo . Os cariocas analisam a investida, mas preferem aguardar uma venda para o Exterior.

O interesse é por um empréstimo até dezembro para que ele ganhe minutos em Porto Alegre. O atacante, considerado uma das grandes promessas rubro-negras, não joga desde 21 de maio. Ele perdeu espaço com o técnico Filipe Luís, que autorizou uma negociação por empréstimo ou uma venda em definitivo.

Venda para o Exterior

A diretoria do Flamengo opta por deixar a investida em compasso de espera. O desejo dos cariocas é negociar o atleta com algum clube do Exterior, mas nenhuma oferta foi formalizada até o momento.