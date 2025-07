Grêmio estuda, mas se afasta do modelo de SAF para gestão do clube

Há conversas recorrentes sobre SAF dentro do Conselho de Administração do Grêmio, composto pelo presidente Alberto Guerra (foto) e por seis vice-presidentes. Duda Fortes / Agencia RBS

Qual caminho seguir? A pergunta que não tinha resposta, mas era feita com regularidade nos corredores do Grêmio, ganhou direção mais clara nas semanas mais recentes. Embora exista a convicção da necessidade da criação de novas receitas para fortalecer o clube financeiramente, no momento, há um afastamento da possibilidade de transformação em SAF.

Estabeleceu-se uma comissão permanente no Conselho Deliberativo para estudar o tema. Também há conversas recorrentes dentro do Conselho de Administração, composto pelo presidente Alberto Guerra e por seis vice-presidentes. São analisados diversos panoramas de como o assunto impacta os clubes e como afetará o Grêmio no futuro.

— Não imagino o Grêmio vendendo o seu clube para um outro clube, como aconteceu com o Bahia, que na verdade foi vendido para o Manchester City, que é praticamente dono do clube hoje — opina Fábio Floriani, um dos vice-presidentes do Conselho de Administração — Acredito que a gente esteja falando num prazo de talvez um, dois, três anos, no máximo, para ter um modelo a ser perseguido e oferecido para o nosso associado — complementa.

Modelo viável e rentável

Os debates giram sobre qual modelo empresarial de SAFs seguir. O Grêmio, na avaliação interna, está bem posicionado no mercado para fazer a transição. As estruturas que sustentam o pensamento são um sistema de governança estabelecido e uma dívida controlada. Busca-se um modelo viável, rentável e aceitável por parte dos sócios.

Não se estipula um período de tempo para a virada de chave ocorrer. Mas não deve ser no médio prazo. É preciso encontrar novos recursos para concorrer com equipes mais endinheiradas, sejam elas SAFs ou não.

— Do ponto de vista de mercado, a situação é iminente, porque os clubes estão com capacidade de investimento. Olha as cifras que estão sendo investidas pelas SAFs, e os clubes que não são SAF, com exceção do Flamengo e do Palmeiras, talvez do Corinthians, estão conseguindo acompanhar, porém os outros clubes não estão conseguindo acompanhar. Alguns estão inclusive se endividando muito acima do seu poder de endividamento para poder fazer frente a isso — argumenta Floriani.

O que dizem os candidatos à presidência do Grêmio

Oficialmente, ainda existem quatro candidatos à presidência do Grêmio. Denis Abrahão, Gladimir Chiele, Marcelo Marques e Sérgio Canozzi, cada um à sua maneira, abordam o tema. Apenas Canozzi se mostra aberto à transformação do clube em SAF.

— Sou favorável à SAF. Dou o exemplo do Fortaleza. Quem é o dono da SAF é o Fortaleza, é o clube. A SAF que eu defendo é a mesma, não é a do Textor (John) no Botafogo. Eu acho que é uma questão de convencimento (no Conselho Deliberativo).

Canozzi se mostra aberto à transformação do clube em SAF. Renan Mattos / Agencia RBS

Abrahão afirmou que a SAF que o Grêmio precisa é melhorar utilização das categorias de base.

— A minha grande SAF será a categoria de base. Essa é a nossa galinha dos ovos de ouro — sentenciou.

Abrahão reforçou aposta na categoria de base. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Chiele, um dos principais conhecedores da relação do Grêmio com a Arena Porto-Alegrense, comparou a criação de uma SAF à relação vivida com a parceira na gestão do estádio.

— Nós temos uma SAF dentro de casa, que é a Arena. Para o bem e para o mal. Isso mostra que a SAF tem esse problema e nós estamos vivendo ele diariamente. A transformação do Grêmio numa SAF envolveria transferir patrimônio.

Chiele comparou a criação de uma SAF com a relação vivida entre Grêmio e Arena Porto-Alegrense antes da compra do estádio. Renan Mattos / Agencia RBS

Marques foi direto sobre o tema e se mostrou veementemente contrário à hipótese.

— Eu sou contra SAF. (Precisamos de) dinheiro novo, que pode vir da melhor gestão da base, da gestão da Arena, ampliação da torcida.

Marcelo Marques foi contra a SAF no Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

Quanto vale o Grêmio

O momento presente ainda é de observação de movimentações. Existem projetos de SAFs com resultados em campo, outros com conflitos que desgastam a imagem do clube e param nos tribunais. Ainda há dúvidas de como os modelos postos no cenário brasileiro se desenvolverão a longo prazo.

Acertar o modelo e possíveis parceiros se torna essencial para evitar problemas capazes de interferir no futebol do clube. Casos como o do Bahia e do Botafogo, pertencentes a uma estrutura multiclubes, não agradam à primeira vista. A situação do Fortaleza é analisada. O clube nordestino se transformou em SAF, mas sem ter um investidor único e colocará ações à venda no mercado.

Arena entra na soma

No intrincado mundo das finanças, o Grêmio tem uma peça adicional no quebra-cabeça. A Arena, prestes a ser posse do clube de vez, é parte importante do processo. Existem clubes que não colocam o estádio na negociação ou que estabelecem algum tipo de cláusula sobre mudança de endereço para proteger a tradição.

— Não é uma equação tão simples, é uma equação muito complexa, não só do ponto de vista do modelo, mas do ponto de vista financeiro e exige muito conhecimento. A Arena pode ser contabilizada e pode ser valorizada.

Floriani é um dos vice-presidentes do Conselho de Administração do Grêmio. Saimon Bianchini / Agencia RBS

Valor de mercado

Quanto vale o Grêmio no mercado? São tantos elementos e variáveis que não se arrisca a cravar um possível valor.