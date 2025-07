Grêmio enfrentará o Cruzeiro em Mineirão lotado

Arquibancadas deverão estar lotadas. Gustavo Manhago / Agencia RBS

Em busca da liderança isolada do Brasileirão, o Cruzeiro promete contar com o apoio maciço do seu torcedor. A expectativa de público para o jogo contra o Grêmio, neste domingo (13), atingiu a marca dos 50 mil torcedores.

Durante a semana, o clube mineiro divulgou parciais de venda de ingressos para o confronto com os gaúchos. Quase 30 mil bilhetes haviam sido vendidos antecipadamente para o jogo deste domingo, às 20h30min, no Mineirão.

O torcedor do Grêmio ainda pode adquirir entradas para o jogo que marca a retomada do Brasileirão para as duas equipes. A comercialização dos ingressos para a torcida visitante é feita pelo site baladapp.com.br.

Biometria facial

Todos os torcedores maiores de 16 anos, precisam realizar o cadastramento biométrico facial para ter acesso ao Mineirão. O cadastro é feito pelo site suacara.cruzeiro.com.br. Esse registro também é obrigatório para os torcedores do Grêmio.

Cruzeiro e Grêmio jogam neste domingo, às 20h30min, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o 11° colocado, com 16 pontos na tabela de classificação. A Raposa divide a liderança da competição com o Flamengo, que joga neste sábado (12). As duas equipes somam 24 pontos.