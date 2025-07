Grêmio encara maratona de viagens e busca recuperação no Rio de Janeiro

Kannemann durante voo do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Rio de Janeiro é o terceiro destino do Grêmio em um período de sete dias. Nesta parada, o foco estará novamente no Brasileirão. O confronto contra o Vasco está marcado para este sábado (19), às 17h30min, em São Januário.

Ao todo, quando aterrissar na capital fluminense, nesta sexta-feira (18), o Grêmio terá percorrido um trajeto de aproximadamente 12.702 km. Todo este percurso, é claro, foi feito com o auxílio de voos fretados e comerciais, como no caso desta viagem para o Rio.

Maratona tricolor

A maratona gremista começou no último final de semana, quando a delegação deixou Porto Alegre rumo a Belo Horizonte. Depois da derrota para o Cruzeiro, a logística foi seguir direto para Lima já para o duelo contra o Alianza Lima, pela Sul-Americana.

A delegação retornou para a capital gaúcha ontem e já tem embarque marcado para o final da tarde desta sexta-feira (18). Diante do cenário, a comissão técnica e o elenco tiveram apenas um treinamento.

— Nós não tínhamos nenhuma dúvida que passaríamos um período muito difícil no nosso retorno. A realidade do jogo do Vasco é a seguinte. Chegamos em Porto Alegre por volta de 9 horas da manhã de quinta-feira. E sexta-feira viajamos para jogar contra o Vasco no sábado em São Januário. Então você sabe exatamente que não dá para fazer quase nada. A não ser, teoricamente, esplanar, fazer aquilo que a gente pode fazer — apontou o técnico Mano Menezes em entrevista coletiva em Lima.

De olho no jogo de volta

A partida contra o Vasco será a oportunidade do Grêmio voltar a pontuar no Brasileirão. Com a derrota para o Cruzeiro, por 2 a 0, o time estacionou nos 16 pontos em 13 jogos disputados.

A oportunidade de voltar a vencer neste sábado também será um aspecto importante já pensando no próximo compromisso. Na quarta-feira (23), o Tricolor irá definir o seu futuro na Copa Sul-Americana. Para avançar às oitavas, somente a vitória interessa: placar de dois gols de diferença forçará as penalidades, e a partir de três gols, a vaga ficará com o time gremista.

Para superar estes dois adversários, há o entendimento de que o time precisa apresentar mais desempenho. O grande desafio é melhorar a performance em meio à rotina de jogos e viagens. Depois de um período de 30 dias sem bola rolando, por conta do Mundial de Clubes nos EUA, o calendário do futebol impõe novamente a sequência de jogos e viagens.

