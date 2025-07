Grêmio encaminha saída de promessa da base para o futebol português

Meio-campista teve quatro jogos como profissional no Grêmio.

O Grêmio está prestes a fechar uma negociação com o futebol português. O volante Josué, de 20 anos, promessa da base em final de contrato, vai atuar no Nacional da Ilha da Madeira. O Tricolor deve manter percentual visando futura negociação.

O acerto está encaminhado, tanto que o jovem já viajou para Portugal. Ele se despediu do Tricolor nas redes sociais e agradeceu a passagem de cinco anos pela base gremista.

Josué foi lançado nos profissionais por Renato Portaluppi em 2023. Ele foi titular contra o São Paulo, no Morumbi, na derrota por 3 a 0, mas entrou também em outros três jogos do returno do Brasileirão: Athletico-PR, América-MG e Bahia.