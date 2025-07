Grêmio é o time da Série A que mais sofreu finalizações no gol desde a volta do Mundial

Mano minimizou dados totais de finalizações sofridas contra o Vasco. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O sistema defensivo segue sendo uma dor de cabeça para os gremistas. Após o empate com o Vasco da Gama, no último sábado (19), no qual o time carioca finalizou 31 vezes, o técnico Mano Menezes minimizou uma pergunta que citava esse dado afirmando que deveria se analisar quantas dessas finalizações foram de fato no gol.

O Desenho Tático de Zero Hora levantou os números de todos os times que disputam a Série A do Brasileirão desde a retomada do futebol após o Mundial e identificou que o Grêmio é a equipe que mais sofreu chutes no seu gol. O levantamento leva em conta apenas bolas que resultaram em gol ou foram defendidas pelo goleiro.

— Quantas no gol? — questionou Mano após a pergunta sobre as 31 finalizações sofridas após o jogo contra o Vasco respondendo na sequência ao ouvir do repórter que haviam sido sete no alvo:

— Sete está bem, né? O time mandante teve sete finalizações no gol, o que é uma média normal de qualquer time de futebol. Muda bastante isso, sabe? A gente tem que cuidar um pouco com essa questão, até deixei passar isso em Lima quando se falou em 12 finalizações no primeiro tempo. Temos que cuidar um pouco. Temos que separar bem as coisas, ver o que é mérito do adversário, o que foi deficiência nossa — reiterou.

Somando os jogos contra Cruzeiro, Vasco e Alianza Lima, o Grêmio sofreu 24 finalizações no seu gol. As sete contra o Vasco foram o menor dado nesse período. O Alianza chutou oito bolas nos gols e o Cruzeiro nove. No total, o Tricolor levou sete gols nessas três partidas tendo junto com o Vasco a defesa mais vazada entre os times da Série A desde a retomada do futebol brasileiro.

Levando em contas as finalizações sofridas, o Atlético-MG, com 20, aparece como o segundo entre os times da Série A. Assim como o Grêmio, o Galo também jogou três partidas fora de casa por Brasileirão e Sul-Americana. O time com menos finalizações no seu gol é o Mirassol, com três, mas a equipe paulista disputou apenas dois jogos.

Confira o total de finalizações sofridas no gol por cada time da Série A desde a volta do futebol

1) Grêmio (3 jogos) = 24

2) Atlético-MG (3 jogos) = 20

3) Vasco (3 jogos) = 19

4) Vitória (4 jogos) = 18

5) São Paulo (3 jogos) = 16

Santos (2 jogos) = 16

7) Bragantino (3 jogos) = 15

8 ) Juventude (2 jogos) = 12

9) Botafogo (3 jogos) = 11

10) Corinthians (3 jogos) = 10

Ceará (4 jogos) = 10

Fortaleza (3 jogos) = 10

13) Cruzeiro (3 jogos) = 9

Flamengo (3 jogos) = 9

Bahia (4 jogos) = 9

Sport (jogos) = 9

17) Fluminense (2 jogos) = 8

18) Inter (2 jogos) = 7

19) Palmeiras (2 jogos) = 4

20) Mirassol (2 jogos) = 3