Grêmio é goleado pelo Cruzeiro na volta ao Brasileirão

Kaio Jorge fez um hat trick e foi o destaque da goleada do Cruzeiro. Gustavo Martins / Cruzeiro/Divulgação

A retomada do Grêmio no Brasileirão foi com derrota por goleada e mais uma péssima atuação defensiva. Uma repetição dos piores momentos vistos antes da parada de 30 dias do campeonato. O Cruzeiro chegou abrir 3 a 0, mas o placar da noite de domingo (13), no Mineirão, terminou em 4 a 1.

Kaio Jorge, três vezes, e Villalba marcaram os gols mineiros. André Henrique descontou para o Tricolor no segundo tempo. Apesar do resultado ruim, a equipe gaúcha perdeu apenas uma posição na tabela e terminou o fim de semana no 12º lugar, com 16 pontos, cinco abaixo do G-6 e os mesmos cinco acima do Z-4.

Domínio do Cruzeiro no primeiro tempo

Mano surpreendeu na escalação. A expectativa era de uma escalação mais defensiva, mas o técnico apostou na manutenção da equipe que venceu o São José na Recopa Gaúcha. A única troca foi a saída de Dodi, suspenso, para o retorno de Villasanti. Braithwaite, com dores no tornozelo, desfalcou o time titular novamente.

O primeiro tempo, apesar da escalação não indicar, foi de um Grêmio todo defensivo. O Cruzeiro aproveitou a postura acuada do adversário e fez valer sua superioridade nos primeiros 45 minutos da partida.

Aos quatro minutos, Kaio Jorge conseguiu se soltar da marcação de Kannemann. O centroavante arriscou o chute da entrada da área. Tiago Volpi defendeu e o Cruzeiro ganhou o escanteio.

A única escapada do Grêmio aconteceu em lance de Alysson, aos sete. O atacante avançou pelo lado direito, mas perdeu a bola. Kaiki dominou errado e teve de derrubar o jogador gremista para evitar que ele entrasse sozinho na área. Lucas Esteves cobrou a falta e Cássio fez a defesa sem dificuldades.

De tanto rondar a área gremista, o Cruzeiro conseguiu abrir o placar. De um lateral cobrado rápido, Matheus Pereira encontrou Kaio Jorge nas costas de Kannemann. O centroavante da equipe mineiro tocou por cobertura na saída de Tiago Volpi e abriu o placar no Mineirão aos 25.

O domínio do Cruzeiro continuou evidente. Após Amuzu perder a bola para Lucas Romero, o time mineiro seguiu jogando. Os gremistas pediram para a partida ser interrompida para atendimento ao colega. Lucas Silva arriscou da entrada da área, Kannemann se atirou e desviou a bola.

Soberano na partida, o Cruzeiro ampliou. Com contribuição decisiva da defesa gremista. Após cobrança de escanteio, a bola foi afastada e voltou para a área do Tricolor. Kannemann esperou pela saída de Volpi, que não foi até a bola. Christian chutou, Wagner Leonardo falhou também e Villalba chutou para o gol vazio. O lance foi revisado pelo VAR, pela suspeita de impedimento, mas foi validado aos 32 minutos.

Volpi evitou uma goleada do Cruzeiro nos primeiros 40 minutos de jogo. Wanderson, entre Gustavo Martins e Wagner Leonardo, subiu para cabecear sem marcação. O goleiro gremista salvou com uma grande defesa.

Segundo tempo de mais gols dos donos da casa

Na volta para o segundo tempo, Mano fez duas trocas. Aravena e Igor Serrote entraram no Grêmio. Amuzu e Gustavo Martins saíram.

O rendimento do time, no entanto, não mudou. Após cobrança de falta de Matheus Pereira, Kaio Jorge subiu sozinho na área e cabeceou no meio do gol. Volpi não reagiu a tempo para evitar o terceiro gol do Cruzeiro aos nove minutos.

Edenilson e André Henrique entraram no Grêmio aos 14 minutos. Arezo e Cristaldo saíram. As duas peças colaboraram imediatamente para duas oportunidades.

A primeira foi um chute de André Henrique da entrada da área. A bola passou por cima do gol de Cássio. Na sequência, Edenilson cruzou com precisão e encontrou Alex Santana, que cabeceou ao lado da goleira da equipe mineira.

Na terceira tentativa, a dupla combinou para o gol. Aravena brigou pela bola na entrada da área, Edenilson tocou para André Henrique. A finalização cruzada do centroavante venceu Cássio, aos 18 minutos, no Mineirão.

Quando parecia que o Grêmio aproveitaria para descontar novamente a vantagem, o Cruzeiro aproveitou outra vez. Kaio Jorge invadiu a área entre Kannemann e Wagner Leonardo. O chute cruzado não deu chances para Tiago Volpi. Monsalve entrou no lugar de Alysson após o quarto gol mineiro.

Gabigol chegou a fazer o quinto gol do Cruzeiro, mas o lance foi anulado por impedimento. Os jogadores do Grêmio pediram pênalti de Kaiki, em lance com Aravena, mas o árbitro não marcou.

Os minutos finais da partida seguiram de superioridade mineira em campo. Uma atuação que liga o alerta antes do compromisso mais importante deste recomeço de calendário, com o jogo da próxima quarta-feira (16) contra o Alianza Lima, pelos playoffs da Copa Sul-Americana.

As opiniões dos comentaristas da Gaúcha após o jogo:

Confira a entrevista pós-jogo do técnico Mano Menezes:



Brasileirão – 13ª rodada – 13/7/2025

Cruzeiro (4)

Cássio; William (Fagner. 20'/1ºT), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Romero (Walace, 37'/2ºT), Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira (Bolasie, 37'/2ºT) e Wanderson (Marquinhos, 33'/2ºT); Kaio Jorge (Gabriel, 33'/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

Grêmio (1)

Tiago Volpi; Gustavo Martins (Igor Serrote, INT), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Alex Santana, Villasanti, Alysson (Monsalve, 34'/2ºT), Cristaldo (Edenilson, 14'/2ºT) e Amuzu (Aravena, INT); Arezo (André Henrique, 14'/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

GOLS: Kaio Jorge (C), aos 25min do 1º tempo e aos 9min e 31min do 2º tempo, e Villalba (C), aos 32min do 1º tempo; André Henrique (G), aos 18 min do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Kaiki, Christian e Lucas Silva (C); Alex Santana, Kannemann (G).

ARBITRAGEM: Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Victor Hugo dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

PÚBLICO: 31.668

RENDA: R$ 1.777.185

LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte

Próximo jogo

Quarta-feira, 16/7 – 21h30min

Alianza Lima x Grêmio

Estádio Alejandro Villanueva – Copa Sul-Americana (playoffs - ida)