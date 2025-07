Grêmio é goleado pelo Botafogo no Brasileirão sub-20

Tricolor está próximo do Z-3 do Brasileirão sub-20. ANGELO PIERETTI / GRÊMIO FBPA

O Grêmio foi goleado por 4 a 0 pelo Botafogo nesta quarta-feira (2), no Brasileirão sub-20. A partida foi disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e o resultado deixou a equipe tricolor na 15ª posição, perto da zona de rebaixamento.

O Botafogo abriu o placar aos 13 minutos de jogo, de pênalti. Yarlen caiu dentro da área, em lance em que a arbitragem considerou um empurrão do zagueiro gremista Nathan. Caio Valle bateu e converteu.

Aos 19 minutos, o jogador da equipe carioca tentou um chute forte do meio-campo. A bola tinha destino certo para dentro da rede, mas o goleiro João Vitor, que estava adiantado, voltou correndo para dar um tapa e impedir o golaço.

O Grêmio não sentiu a pressão do gol e a partida seguiu de forma equilibrada, com os gaúchos trocando passes e tentando a aproximação na área.

João Lima tentou um cabeceio que foi alto demais em uma cobrança de escanteio de Zortea. Em seguida, Gabriel Mec fez um bom cruzamento para Tiago, que chegou em velocidade e deu um cabeceio que foi para fora, com um desvio.

Falta de efetividade

Depois, foi a hora de João Victor brilhar. Aos 34 minutos, o atacante botafoguense bateu cruzado. A bola quicou, foi espalmada pelo goleiro tricolor e sobrou para o rebote na entrada da pequena área. João Vitor defendeu no chão, com o joelho.

Nos acréscimos da primeira etapa, o segundo gol do Botafogo, em outro pênalti. Yarlen bateu, João Vitor pulou do lado certo, mas a bola entrou.

Segundo tempo

O Grêmio voltou para o segundo tempo com os mesmos problemas. O toque de bola e o volume na área se converteram em poucas finalizações. Tiago, Zortea e Jardiel tiveram algumas boas chances.

Aos 32 minutos, o placar foi ampliado para o Botafogo, com gol contra de Jean. Aos 46, a equipe carioca marcou o último da goleada, em uma falha da zaga gremista.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Grêmio no Brasileirão sub-20 será na quarta-feira (9), às 15h, contra o Athletico-PR, no CT Hélio Dourado.

