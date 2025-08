Grêmio é denunciado por incidentes contra CSA e Pavon pode ser suspenso por um ano

Atacante gremista acertou cusparada em policial durante confusão ao término do jogo. Renan Mattos / Agencia RBS

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendou para a manhã da próxima quarta-feira (30) o julgamento dos incidentes ocorridos no empate com o CSA, em maio, que gerou a eliminação do Grêmio na terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, jogadores e membros da diretoria reclamaram da anulação de um gol nos minutos finais. A denúncia mais grave envolve o atacante Pavon.

O argentino foi denunciado no artigo 254-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "cuspir em outrem", que prevê suspensão de seis a 12 jogos. Porém, há um parágrafo único que prevê pena mínima de 360 dias caso a "ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros da equipe de arbitragem".

O incidente teria ocorrido após o encerramento do jogo, quando o atleta gremista teria tentado acertar com uma cusparada o juiz Matheus Candançan, mas atingiu um policial que dava proteção ao árbitro e seus auxiliares.

O caso foi relatado em súmula: "Ademais, já no vestiário, fomos informados pelo tenente Rodrigues, da Brigada Militar, responsável pelo policiamento da partida, que o atleta de n° 7 da equipe mandante, senhor Cristian David Pavon, cuspiu no rosto do soldado Parizotto no acesso de nosso vestiário. Informo ainda que este incidente não foi visto pela equipe de arbitragem".

Conforme apurado pela reportagem de Zero Hora, como a infração não foi consumada, a eventual punição do jogador seria pela tentativa, reduzindo a suspensão pela metade (180 dias).

Outros denunciados

Outro atleta que também foi denunciado é Matias Arezo, atualmente emprestado ao Peñarol, do Uruguai. O uruguaio foi expulso por empurrar o juiz, quando este retornava do VAR. Denunciado no artigo 258, por "conduta contrária à disciplina ou ética desportiva", o centroavante pode pegar suspensão de um a seis jogos a serem cumpridos na próxima edição do torneio.

Arezo foi emprestado ao Peñarol até dezembro, com opção de compra ao final da estadia, fixada em 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19,5 milhões pela cotação atual).

Leia Mais Em apresentação no Peñarol, Arezo cita dificuldade no Grêmio e se diz aliviado por voltar ao clube uruguaio

Os dirigentes Eduardo Magrisso, Alexandre Rossato e Guto Peixoto, por sua vez, foram denunciados no artigo 243-F, por "ofender alguém em sua honra", que prevê multa de R$ 100 a 100 mil, mais suspensão de 15 a 90 dias. A súmula da partida relata que o trio invadiu o gramado após o apito final para xingar o árbitro.

Por fim, o clube também foi denunciado no artigo 213, inciso I, por "desordens em sua praça de desporto", com aplicação de multa de R$ 100 a 100 mil.

Confira as denúncias oferecidas

Grêmio

Artigo 213, inciso I : "Desordens em sua praça de desporto"

: "Desordens em sua praça de desporto" Pena: multa de R$ 100 a 100 mil

Arezo

Artigo 258 : "Conduta contrária à disciplina ou ética desportiva"

: "Conduta contrária à disciplina ou ética desportiva" Pena: suspensão de um a seis jogos

Pavon

Artigo 254-B : "Cuspir em outrem"

: "Cuspir em outrem" Pena: suspensão de seis a 12 jogos. Se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros da equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão por 360 dias

Eduardo Magrisso, Alexandre Rossato e Guto Peixoto