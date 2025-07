Grêmio divulga relacionados para decisão da Recopa; ausência chama atenção 

O técnico Mano Menezes relacionou 24 jogadores para a decisão da Recopa Gaúcha . Além dos desfalques já confirmados para a partida, o treinador não contará com Villasanti.

Além de Villasanti, também estão fora da decisão contra o São José: Braithwaite, Cuéllar, Marlon e Cristian Olivera. João Pedro e João Lucas seguem se recuperando de lesões. No entanto, Igor Serrote e Edenilson estão à disposição de Mano Menezes.

Braithwaite se recupera de dores no tornozelo direito; Cuéllar ainda precisa de um melhor condicionamento físico; Cristian Olivera sofreu queimaduras no pé direito e Marlon perdeu algumas sessões de treinamentos por conta de problemas intestinais.

Um provável time do Grêmio tem: Volpi; Gustavo Martins; Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Alex Santana e Cristaldo; Alysson, Amuzu e Arezo.

