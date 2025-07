Grêmio deve ter três volantes para enfrentar o Cruzeiro; confira a provável escalação

Mano Menezes deve confirmar o esquema com três volantes neste domingo (13), contra o Cruzeiro. Lucas Uebel/Grêmio / Divulgação

O técnico Mano Menezes tem o time do Grêmio definido para o confronto deste domingo (13), contra o Cruzeiro, no Mineirão. O treinador deve confirmar o esquema com três volantes e Arezo na vaga de Braithwaite. Edenilson deve ser o escolhido para entrar na equipe.

A tendência é de que o meio-campo do Grêmio seja formado por Villasanti, Alex Santana e Edenilson. Cristaldo, Alysson e Arezo formam o sistema ofensivo. A entrada de mais um meio-campista faz com que Amuzu volte ao banco de reservas.

Para a partida contra o Cruzeiro, Mano não conta com os titulares Braithwaite, Cristian Olivera e Marlon. O dinamarquês voltou a sentir dores no tornozelo direito; o uruguaio ainda se recupera das queimaduras no pé e Marlon não será utilizado por uma questão contratual. O lateral-esquerdo foi emprestado pelo clube mineiro. Lucas Esteves será o titular.

Um provável time do Grêmio tem: Volpi; Gustavo Martins, Wagner, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti, Alex Santana e Edenilson; Cristaldo, Alysson e Arezo.