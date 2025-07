Grêmio deve ter o retorno de dois titulares na próxima rodada do Brasileirão

Braithwaite volta contra o Vasco. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Dois titulares do ataque do Grêmio já têm data para retornarem ao time. Braithwaite e Cristian Olivera devem ficar à disposição de Mano Menezes para o compromisso diante do Vasco, no próximo sábado (19), fora de casa, pelo Brasileirão.

Os atacantes seguirão como desfalques da equipe para o compromisso de quarta-feira (16), contra o Alianza Lima-PER.

Diagnósticos

Braithwaite vinha treinando normalmente no CT Luiz Carvalho até voltar a sentir um desconforto no tornozelo direito. O dinamarquês chegou participar da atividade antes da viagem a Minas Gerais, mas foi baixa contra o Cruzeiro e será contra o Alianza Lima por causa de dores no tornozelo.

Já Cristian Olivera, que perdeu boa parte da intertemporada devido a um acidente doméstico, também deve retomar os treinos com bola sem restrições para ficar à disposição na próxima rodada do Brasileirão. Ele já se mostra recuperado das queimaduras no pé direito.

Saídas de Amuzu e Arezo

Braithwaite e Kike são titulares do ataque gremista. Seus retornos ao time significam as saídas do contestado Arezo e de Amuzu. Para o confronto de quarta, no entanto, o uruguaio e o belga seguem como opções para Mano montar o time que vai enfrentar o Alianza.

