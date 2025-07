Grêmio deve ter mudanças no time para o início do mata-mata contra o Alianza Lima pela Sul-Americana

Lateral-esquerdo Marlon voltará à equipe no Peru. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O recado de Mano Menezes após a goleada sofrida para o Cruzeiro foi claro. Para alcançar os objetivos que restam em 2025, os jogadores do Grêmio precisaram de personalidade. Uma característica que ficou em falta nos piores momentos do time na temporada.

Esta é a missão que o técnico tenta resolver nos últimos dias para evitar que o problema se repita nesta quarta-feira (16), a partir das 21h30min, na disputa do jogo de ida dos playoffs pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Alianza Lima.

O time que entrará em campo no Peru terá reflexos da insatisfação do técnico. Além da saída de Arezo, que trocou o Grêmio pelo Peñarol na última segunda-feira, outra mudança esperada acontecerá no meio-campo. Dodi deve retornar após cumprir suspensão contra o Cruzeiro. A dúvida é quem dará lugar ao volante.

— Minhas cobranças se devem à insistência que nós estávamos tendo em cima da dificuldade que o jogo estava apresentando. Acho que a nossa saída melhor era pela direita e nós insistimos em uma saída pela esquerda.

Mano falou sobre a importância dos jogadores assumirem a responsabilidade.

— Nos escondemos um pouquinho também de pedir a bola no momento mais difícil do jogo. É nessa hora que você tem que ter personalidade e não pode abrir mão de jogar. Difícil ou não, tem que jogar, tem que assumir as responsabilidades. E é isso que vai nortear as escolhas para frente — prometeu.

Provável time

A formação do Grêmio terá mudanças em todos os setores. Uma das novidades é a volta de Marlon ao time. O lateral-esquerdo que não entrou em campo nos dois jogos depois da parada, contra o São José, pela Recopa Gaúcha, por estar se recuperando de uma gastroenterite, e contra o Cruzeiro, clube que detém seus direitos econômicos.

A tendência é de que Cristaldo perca o lugar no time. O meia teve atuação bastante criticada no último domingo. A dúvida deve ser entre Alex Santana e Villasanti, com Dodi jogando mais recuado na proteção aos zagueiros. Tudo indica que Edenilson estará em campo contra o Alianza. A entrada do camisa 8 foi a opção no segundo tempo contra o Cruzeiro.

Postura do time

Com mudanças táticas ou não, o Grêmio terá postura diferente contra o Alianza Lima. Mano disse que a estratégia pensada contempla os dois jogos, não apenas a partida desta quarta-feira, para garantir a classificação.

— Teremos na quarta-feira já um jogo de eliminatória e o próprio regulamento de um jogo assim de 180 minutos requer algumas escolhas diferentes do que aquilo que fizemos hoje, por isso até o caminho foi escolhido esse primeiro para a gente fazer o segundo na quarta-feira. Num curto espaço de tempo, jogadores que alguns que estiveram aqui terão dificuldade de recuperação, então vamos dar uma organizada um pouquinho diferente para aquilo que a gente vai fazer na quarta-feira e vocês verão lá — disse.

O adversário

O momento do Alianza Lima também é de alguma turbulência. Além da eliminação na Libertadores, o que colocou o clube peruano no caminho do Grêmio, a equipe perdeu o Apertura para o seu grande rival.

O Universitario venceu a competição. Com Barcos e Paolo Guerrero como nomes mais conhecidos do time, o adversário gremista desta quarta terá dois desfalques importantes para o jogo.

O experiente zagueiro da seleção peruana Carlos Zambrano está lesionado. O ponta Eryc Castillo, líder de assistências na temporada, também é baixa para o confronto.