Grêmio desembarca com reforços e baixas para encarar o Vasco

Recuperado, Kike Olivera tem chances de ser titular contra o Vasco. Valéria Possamai / Agência RBS

Em sua terceira viagem seguida, o Grêmio desembarcou no Rio de Janeiro, já na noite desta sexta-feira (18), para a partida contra o Vasco, pelo Brasileirão. A delegação, que está concentrada em Copacabana, conta com dois reforços para o ataque: Braithwaite e Kike Olivera, recuperados.

Depois da ausência desde a retomada do Brasileirão, os atacantes poderão ser novamente utilizados pelo técnico Mano Menezes. Braithwaite estava se recuperando de dores no tornozelo direito, ainda em decorrência de uma pancada sofrida na partida contra o Juventude. Kike, por sua vez, havia sofrido um acidente doméstico com queimaduras no pé direito.

Por outro lado, a lista de relacionados conta com três ausências em relação ao jogo de Lima. O meia Monsalve foi diagnosticado com uma luxação no ombro direito e permaneceu em Porto Alegre. Há um alerta ainda sobre a situação de Amuzu, que relatou um desconforto muscular e será novamente avaliado. Lucas Esteves, por sua vez, ficou de fora por opção técnica.

Para a definição da escalação, o técnico Mano Menezes teve apenas um treinamento, realizado nesta tarde. A escalação pode passar por uma alteração tática, com a formação em sistema 4-4-2. Esta possibilidade foi aventada pelo comandante gremista

Uma provável formação tem: Volpi, Igor Serrote (Gustavo Martins), Wagner Leonardo, Kannemman e Marlon; Dodi, Villasanti, Edenilson e Kike Olivera (Alex Santana); Alysson e Braithwaite.

Oportunidade de recuperação para os dois lados

As equipes chegam em situações semelhantes para o duelo, em virtude das derrotas na última rodada do Brasileirão e na repescagem da Copa Sul-Americana. No caso do Vasco, a goleada sofrido por 4 a 0 para o Independiente Del Valle, em Quito, deixa a equipe com chances remotas de classificação.

No caso do Brasileirão, o time do Rio perdeu o clássico para o Botafogo, por 2 a 0, em Brasileirão. Neste momento, ocupa a 15ª colocação, somando 13 pontos em 13 jogos.

O Grêmio, a partir da derrota para o Cruzeiro, estacionou nos 16 pontos e está em 12°. Pontuar em São Januário também pode significar a retomada da confiança visando a decisão na Sul-Americana, na próxima quarta-feira, na Arena. O Tricolor precisar vender por dois gols de diferença para levar a disputa da vaga aos pênaltis, ou vencer a partir de três gols para ficar com a classificação às oitavas no tempo normal.

Confira a lista de relacionados do Grêmio no Rio

Goleiros: Tiago Volpi, Gabriel Grando e Thiago Beltrame;

Tiago Volpi, Gabriel Grando e Thiago Beltrame; Laterais: Igor Serrote, Marlon e Luan Cândido;

Igor Serrote, Marlon e Luan Cândido; Zagueiros: Gustavo Martins, Kannemann, Wagner Leonardo e Jemerson;

Gustavo Martins, Kannemann, Wagner Leonardo e Jemerson; Meio-campistas: Alex Santana, Cristaldo, Camilo, Dodi, Edenilson, Villasanti, Ronald e Riquelme;

Alex Santana, Cristaldo, Camilo, Dodi, Edenilson, Villasanti, Ronald e Riquelme; Atacantes: Braithwaite, Cristian Olivera, Alysson, André Henrique, Aravena e Pavon.

