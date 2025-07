Grêmio demite técnico do time sub-20

O Grêmio demitiu nesta quinta-feira (17) o técnico da equipe sub-20, Fabiano Daitx. A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Imortal e confirmada por Zero Hora. O auxiliar-técnico Kauê Belmonte assumirá a equipe para os próximos compromissos.

O Tricolor vive situação muito complicada no Brasileirão sub-20. A equipe é 17ª colocada, com apenas dois pontos de vantagem para o Inter, o primeiro time na zona de rebaixamento.

Do que o Grêmio precisa

Antes do foco no Brasileirão Sub-20, o Grêmio decide o título estadual do Gauchão da categoria. Após perder a partida de ida por 2 a 1 para o Inter, será necessário reverter a desvantagem na partida de volta.