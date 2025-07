Grêmio convoca entrevista coletiva para falar sobre a nova fase da gestão da Arena; veja como acompanhar 

Evento ocorrerá no auditório da Arena.

O Grêmio convocou uma coletiva de imprensa para às 11h desta terça-feira (15) . A pauta será a nova fase da gestão da Arena , após o pré-candidato à presidência Marcelo Marques anunciar a aquisição dos créditos da Revee e o direito de gestão do estádio .

Além do empresário, Alberto Guerra também estará presente no evento, que ocorrerá no auditório da Arena.